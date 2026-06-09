幾田りら、初の海外ソロライブに密着 特別番組『ありのままの幾田りら』で韓国の国民的歌手との交流も
シンガーソングライター・幾田りらの、初となる海外ソロライブに密着した、日本テレビ特別番組『ありのままの幾田りら 海外ソロステージへの新たな一歩 Lilas, From Street to Dreams』（後4：25〜4：55）が14日、関東ローカルにて放送される。ステージでは見られない素顔から、アーティストとしてのきらめきまで、幾田の“ありのまま”を映したドキュメンタリー番組となっている。
【番組カット】爽やかな笑顔…！韓国で食事を楽しむ幾田りら
密着は、ライブ1ヶ月前、国内でのリハーサルからスタート。3年ぶりとなるソロツアーに向け、楽曲はもちろん、衣装から演出までこだわり抜いた幾田。迎えたソウルライブで、幾田がグローバルアンバサダーを務めるCOACHがライブツアーのために制作した特別なカスタム衣装で登場。本番から、緊張感あふれる直前の様子までカメラが密着した。
さらに本番3日前、一足先にソウルに到着した幾田の、韓国の国民的歌手ソン・シギョンとの交流や、親友との食事にも密着。聖水にある、行列のできる塩パン店「BETON」や、セリコムタンの有名店「陵洞ミナリ」など絶品韓国グルメも堪能するほか、今日までのシンガーソングライターとしての葛藤も語った。
中学時代からオーディションを受け続け、19歳でYOASOBIとしてデビュー。そんな幾田が、シンガーソングライターとして挑む初の海外ライブに注目だ。
密着は、ライブ1ヶ月前、国内でのリハーサルからスタート。3年ぶりとなるソロツアーに向け、楽曲はもちろん、衣装から演出までこだわり抜いた幾田。迎えたソウルライブで、幾田がグローバルアンバサダーを務めるCOACHがライブツアーのために制作した特別なカスタム衣装で登場。本番から、緊張感あふれる直前の様子までカメラが密着した。
さらに本番3日前、一足先にソウルに到着した幾田の、韓国の国民的歌手ソン・シギョンとの交流や、親友との食事にも密着。聖水にある、行列のできる塩パン店「BETON」や、セリコムタンの有名店「陵洞ミナリ」など絶品韓国グルメも堪能するほか、今日までのシンガーソングライターとしての葛藤も語った。
中学時代からオーディションを受け続け、19歳でYOASOBIとしてデビュー。そんな幾田が、シンガーソングライターとして挑む初の海外ライブに注目だ。