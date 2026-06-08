葬儀サービスに関するトラブルが相次いでいるとして、国民生活センターが注意を呼び掛けています。

【要注意】さすがにひどすぎる…これが「葬儀サービス」の“高額請求”の実態です！

国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられる葬儀サービスに関する相談は増加傾向で推移しており、年間で900件前後となっているといいます。主に次のような相談が寄せられているということです。

【主な相談事例】

・ネット広告で家族葬を取り扱っている葬儀社を見つけて依頼したところ、高額な契約となった。

・一日葬は約30万円とのチラシを見て依頼したところ、約80万円の契約になった。料金に含まれるものもチラシと異なっており、納得できない。

・「家族葬50万円」との表示を見て葬儀社に依頼したところ、高額なプランを案内された。見積書には明細がなく、追加費用も発生したため、総額200万円を超えた。

同センターは葬儀の希望やイメージを考えて情報収集した上で葬儀社との打ち合わせは親族や第三者など複数で行うようアドバイス。その際、見積書は必ず受領し、内容（明細）をよく確認するよう注意を促しています。

また、不安に思った場合やトラブルが生じた場合には、すぐに最寄りの消費生活センターなどに相談するよう呼び掛けています。

こうした情報について、SNS上では「遺族の悲しみを食い物にする、下賤極まりない行為だな」「どんどん取り締まってほしい」「大切な人とのお別れの時に、お金のトラブルで悲しい思いをするのは避けたいですよね」などの声が上がっています。