五輪銅メダリスト 山田琉聖選手が妙高市スポーツ特別栄誉賞【新潟】
ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで、
銅メダルを獲得した山田琉聖選手が妙高市スポーツ特別栄誉賞を受賞し表彰式が行われました。
ミラノ・コルティナ五輪で、山田琉聖選手は、独創性を貫いた高さのある技を武器に
銅メダルを獲得しました。
妙高市は、山田選手にスポーツ特別栄誉賞を贈りました。
現在は、妙高市のチームに所属する山田選手、市民ら約８０人の前で
自身初のオリンピックを振り返り、今後の目標を語りました。
■山田琉聖選手
「自分は独創性、オリジナルな技をするのが得意だがそれはこれからも変えずに
次のオリンピックは、金メダル目指してこれからも頑張っていきたい」
夏季シーズンは、妙高を拠点にトレーニングを積み４年後のオリンピックを目指します。
銅メダルを獲得した山田琉聖選手が妙高市スポーツ特別栄誉賞を受賞し表彰式が行われました。
ミラノ・コルティナ五輪で、山田琉聖選手は、独創性を貫いた高さのある技を武器に
銅メダルを獲得しました。
妙高市は、山田選手にスポーツ特別栄誉賞を贈りました。
現在は、妙高市のチームに所属する山田選手、市民ら約８０人の前で
自身初のオリンピックを振り返り、今後の目標を語りました。
■山田琉聖選手
「自分は独創性、オリジナルな技をするのが得意だがそれはこれからも変えずに
次のオリンピックは、金メダル目指してこれからも頑張っていきたい」
夏季シーズンは、妙高を拠点にトレーニングを積み４年後のオリンピックを目指します。