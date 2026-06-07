ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで、

銅メダルを獲得した山田琉聖選手が妙高市スポーツ特別栄誉賞を受賞し表彰式が行われました。



ミラノ・コルティナ五輪で、山田琉聖選手は、独創性を貫いた高さのある技を武器に

銅メダルを獲得しました。

妙高市は、山田選手にスポーツ特別栄誉賞を贈りました。

現在は、妙高市のチームに所属する山田選手、市民ら約８０人の前で

自身初のオリンピックを振り返り、今後の目標を語りました。



■山田琉聖選手

「自分は独創性、オリジナルな技をするのが得意だがそれはこれからも変えずに

次のオリンピックは、金メダル目指してこれからも頑張っていきたい」



夏季シーズンは、妙高を拠点にトレーニングを積み４年後のオリンピックを目指します。