◇第76回安田記念 芝1600メートル（2026年6月7日 東京競馬場）

スピードとパワーのハイブリッドコース東京芝1600メートルでマイルの覇を競う「安田記念」は武豊騎乗のシックスペンスが制した。

シックスペンスは逃げたワールズエンドをゴール直前で差し切り。定年解散した国枝厩舎から転厩2戦目でうれしいG1初制覇となった。

鞍上の武豊は2009年ウオッカ以来17年ぶり、歴代最多タイとなる4度目の安田記念制覇。

▼武豊 いい仕事ができた。急きょの依頼をいただいた中で、いい騎乗ができた。調教師ともじっくり打ち合わせして、考えて乗った。前もなかなか止まらなかったが、こちらも手応えは悪くなかった。（G1通算85勝目、最年長）うれしいですね。田中博師とも、ジョッキー時代から一緒に勝てたらいいと言っていたので。非常にうれしい。

▼安田記念 1951年、「安田賞」として創設。レース名の由来は初代中央競馬理事長の安田伊左衛門。67年に一度、中山で開催されたほかは全て東京芝1600メートルで施行。現在の1着賞金は1億8000万円。