◆国際親善試合 日本―南アフリカ（６日・ヤンマーハナサカスタジアム）

ＦＩＦＡランク５位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、同５８位の南アフリカ女子代表と対戦する。

先発が発表され、ＭＦ長谷川唯、谷川萌々子らが先発に名を連ねた。先発の１１人にセンターフォワードタイプはおらず、登録ポジションがＦＷの選手もゼロ。ゼロトップの形を取る可能性もあり、戦い方に注目がかかる。

３月に女子アジア杯で優勝したが、日本サッカー協会は４月２日にニルス・ニールセン前監督の退任を発表。直後の米国遠征を代行監督として率いた狩野倫久コーチが、先月１４日に新監督として就任した。

同１８日の就任会見では、２度のＷ杯を経験した元日本代表ＤＦ内田篤人氏のシンコーチ就任を電撃発表。男子のＡ代表経験者としては初めてコーチ陣に名を連ねると、１１年女子Ｗ杯優勝経験者の近賀ゆかりさん、ＧＫコーチに佐野智之氏も新たに迎え入れた。南アフリカ戦が新体制の初戦。指揮官の地元である大阪で白星発進を決め、勢いをつけたい。

【先発】

▽ＧＫ 山下杏也加（マンチェスターＣ）

▽ＤＦ 清水梨紗（リバプール）、北川ひかる（エバートン）、南萌華（ブライトン）、古賀塔子（トットナム）

▽ＭＦ 清家貴子（ブライトン）、長谷川唯（マンチェスターＣ）、長野風花（リバプール）、宮沢ひなた（マンチェスターＵ）、藤野あおば（マンチェスターＣ）、谷川萌々子（バイエルン）