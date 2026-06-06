週間ランキング【値上がり率】 (6月5日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※6月5日終値の5月29日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3915> テラスカイ 東証Ｐ 63.6 3375 グループ会社が量子コンピューター技術をデンソーと開発
２. <6656> インスペック 東証Ｓ 61.5 1365 ＡＩ半導体の最終工程にも特需発生の思惑
３. <8254> さいか屋 東証Ｓ 60.8 341 『資本効率策を幅広く検討』と開示し思惑
４. <4179> ジーネクスト 東証Ｇ 52.7 478 Ｇ－ＮＥＸＴ ＧＰＵクラウドの商談受付開始
５. <6779> 日電波 東証Ｐ 45.9 4660 電子部品関連
６. <4378> ＣＩＮＣ 東証Ｇ 42.0 653 ＡＩ誤情報チェック機能を開発
７. <2162> ｎｍｓ 東証Ｓ 37.6 538 ワールドＨＤのＴＯＢ価格５４０円にサヤ寄せ
８. <6955> ＦＤＫ 東証Ｓ 36.0 574 電子部品関連
９. <3260> エスポア 名証Ｎ 35.2 807
10. <3687> Ｆスターズ 東証Ｐ 34.4 3635 量子コンピューター関連が軒並み高、米量子コンピューター新興の新規上場に脚光
11. <9552> クオンツ総研 東証Ｐ 33.7 1181 人工知能関連
12. <2334> イオレ 東証Ｇ 32.7 661 仮想通貨関連
13. <5572> リッジアイ 東証Ｇ 31.9 3350 ＳＢＩとアンソロピックの取り組みに参画
14. <6227> ＡＩメカ 東証Ｓ 31.2 7440 好業績の中小型出遅れ半導体関連株に着目の資金が加勢
15. <4420> イーソル 東証Ｓ 31.2 929 フィジカルＡＩ領域での成長キャパシティーに着目
16. <6597> ＨＰＣシス 東証Ｇ 30.6 6620 量子コンピューター関連最右翼として脚光浴びる
17. <3891> 高度紙 東証Ｓ 26.8 9170 電気自動車関連
18. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 26.3 1343 電子部品関連
19. <6742> 京三 東証Ｐ 26.1 951 半導体製造装置関連
20. <6387> サムコ 東証Ｐ 25.8 12680 半導体製造装置関連
21. <6584> 三桜工 東証Ｐ 25.4 1127 中国子会社が『上海国際データセンター産業展覧会』に出展へ
22. <4889> レナ 東証Ｇ 24.6 1713 人工知能関連
23. <6228> ＪＥＴ 東証Ｓ 24.5 756 遅延の決算発表と有報訂正でアク抜け感
24. <7779> サイバダイン 東証Ｇ 22.7 341 グローバルＶＣと戦略的提携しフィジカルＡＩ領域で新境地開拓へ
25. <8746> ｕｎｂａｎｋ 東証Ｓ 21.0 248 仮想通貨関連
26. <7426> 山大 東証Ｓ 20.4 602 ナイスのＴＯＢ価格６０１円にサヤ寄せ
27. <9256> サクシード 東証Ｇ 20.2 3250
28. <4406> 日理化 東証Ｓ 19.7 237 先端半導体のパッケージ工程で活躍期待
29. <285A> キオクシア 東証Ｐ 18.7 78140 モメンタム株への資金流入続き外資系証券の格上げも
30. <228A> オプロ 東証Ｇ 18.4 1891
31. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ 18.4 238 米スペースＸに対するファンドを通じた出資を決定
32. <6298> ワイエイシイ 東証Ｐ 18.2 1484 半導体製造装置関連
33. <8362> 福井銀 東証Ｐ 17.4 5390 金利上昇メリット関連
34. <9903> カンセキ 東証Ｓ 17.3 1219
35. <3624> アクセルＭ 東証Ｇ 17.2 68 コンヴァノの連結子会社に
36. <3168> ＭＥＲＦ 東証Ｓ 17.2 1637
37. <6775> ＴＢグループ 東証Ｓ 17.0 158
38. <4022> ラサ工 東証Ｐ 16.9 2296 ＴＳＭＣの有力関連銘柄として脚光
39. <550A> ソフトテック 東証Ｓ 16.5 2240
40. <5310> 東洋炭素 東証Ｐ 16.5 8810 国内大手証券はレーティング『２』に引き上げ
41. <6864> エヌエフＨＤ 東証Ｓ 16.5 2380 量子コンピューター関連が軒並み高、米量子コンピューター新興の新規上場に脚光
42. <6996> ニチコン 東証Ｐ 16.0 4375 電子部品関連
43. <4410> ハリマ化成Ｇ 東証Ｐ 15.7 1208 半導体素材関連の見直し人気に乗り上昇トレンドに火がつく
44. <325A> テンシャル 東証Ｇ 14.8 3995
45. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ 14.5 2389 半導体製造装置関連
46. <6247> 日阪製 東証Ｐ 14.4 1603
47. <6432> 竹内製作所 東証Ｐ 14.4 7790
48. <4095> パーカライ 東証Ｐ 14.0 1700
49. <9913> 日邦産業 東証Ｓ 13.7 3820 電子部品関連
50. <4109> ステラケミ 東証Ｐ 13.6 7940
株探ニュース
※6月5日終値の5月29日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3915> テラスカイ 東証Ｐ 63.6 3375 グループ会社が量子コンピューター技術をデンソーと開発
２. <6656> インスペック 東証Ｓ 61.5 1365 ＡＩ半導体の最終工程にも特需発生の思惑
３. <8254> さいか屋 東証Ｓ 60.8 341 『資本効率策を幅広く検討』と開示し思惑
４. <4179> ジーネクスト 東証Ｇ 52.7 478 Ｇ－ＮＥＸＴ ＧＰＵクラウドの商談受付開始
５. <6779> 日電波 東証Ｐ 45.9 4660 電子部品関連
６. <4378> ＣＩＮＣ 東証Ｇ 42.0 653 ＡＩ誤情報チェック機能を開発
７. <2162> ｎｍｓ 東証Ｓ 37.6 538 ワールドＨＤのＴＯＢ価格５４０円にサヤ寄せ
８. <6955> ＦＤＫ 東証Ｓ 36.0 574 電子部品関連
９. <3260> エスポア 名証Ｎ 35.2 807
10. <3687> Ｆスターズ 東証Ｐ 34.4 3635 量子コンピューター関連が軒並み高、米量子コンピューター新興の新規上場に脚光
11. <9552> クオンツ総研 東証Ｐ 33.7 1181 人工知能関連
12. <2334> イオレ 東証Ｇ 32.7 661 仮想通貨関連
13. <5572> リッジアイ 東証Ｇ 31.9 3350 ＳＢＩとアンソロピックの取り組みに参画
14. <6227> ＡＩメカ 東証Ｓ 31.2 7440 好業績の中小型出遅れ半導体関連株に着目の資金が加勢
15. <4420> イーソル 東証Ｓ 31.2 929 フィジカルＡＩ領域での成長キャパシティーに着目
16. <6597> ＨＰＣシス 東証Ｇ 30.6 6620 量子コンピューター関連最右翼として脚光浴びる
17. <3891> 高度紙 東証Ｓ 26.8 9170 電気自動車関連
18. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 26.3 1343 電子部品関連
19. <6742> 京三 東証Ｐ 26.1 951 半導体製造装置関連
20. <6387> サムコ 東証Ｐ 25.8 12680 半導体製造装置関連
21. <6584> 三桜工 東証Ｐ 25.4 1127 中国子会社が『上海国際データセンター産業展覧会』に出展へ
22. <4889> レナ 東証Ｇ 24.6 1713 人工知能関連
23. <6228> ＪＥＴ 東証Ｓ 24.5 756 遅延の決算発表と有報訂正でアク抜け感
24. <7779> サイバダイン 東証Ｇ 22.7 341 グローバルＶＣと戦略的提携しフィジカルＡＩ領域で新境地開拓へ
25. <8746> ｕｎｂａｎｋ 東証Ｓ 21.0 248 仮想通貨関連
26. <7426> 山大 東証Ｓ 20.4 602 ナイスのＴＯＢ価格６０１円にサヤ寄せ
27. <9256> サクシード 東証Ｇ 20.2 3250
28. <4406> 日理化 東証Ｓ 19.7 237 先端半導体のパッケージ工程で活躍期待
29. <285A> キオクシア 東証Ｐ 18.7 78140 モメンタム株への資金流入続き外資系証券の格上げも
30. <228A> オプロ 東証Ｇ 18.4 1891
31. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ 18.4 238 米スペースＸに対するファンドを通じた出資を決定
32. <6298> ワイエイシイ 東証Ｐ 18.2 1484 半導体製造装置関連
33. <8362> 福井銀 東証Ｐ 17.4 5390 金利上昇メリット関連
34. <9903> カンセキ 東証Ｓ 17.3 1219
35. <3624> アクセルＭ 東証Ｇ 17.2 68 コンヴァノの連結子会社に
36. <3168> ＭＥＲＦ 東証Ｓ 17.2 1637
37. <6775> ＴＢグループ 東証Ｓ 17.0 158
38. <4022> ラサ工 東証Ｐ 16.9 2296 ＴＳＭＣの有力関連銘柄として脚光
39. <550A> ソフトテック 東証Ｓ 16.5 2240
40. <5310> 東洋炭素 東証Ｐ 16.5 8810 国内大手証券はレーティング『２』に引き上げ
41. <6864> エヌエフＨＤ 東証Ｓ 16.5 2380 量子コンピューター関連が軒並み高、米量子コンピューター新興の新規上場に脚光
42. <6996> ニチコン 東証Ｐ 16.0 4375 電子部品関連
43. <4410> ハリマ化成Ｇ 東証Ｐ 15.7 1208 半導体素材関連の見直し人気に乗り上昇トレンドに火がつく
44. <325A> テンシャル 東証Ｇ 14.8 3995
45. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ 14.5 2389 半導体製造装置関連
46. <6247> 日阪製 東証Ｐ 14.4 1603
47. <6432> 竹内製作所 東証Ｐ 14.4 7790
48. <4095> パーカライ 東証Ｐ 14.0 1700
49. <9913> 日邦産業 東証Ｓ 13.7 3820 電子部品関連
50. <4109> ステラケミ 東証Ｐ 13.6 7940
株探ニュース