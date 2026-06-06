　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※6月5日終値の5月29日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3915> テラスカイ　　東証Ｐ 　　63.6　　3375　 グループ会社が量子コンピューター技術をデンソーと開発
２. <6656> インスペック　東証Ｓ 　　61.5　　1365　 ＡＩ半導体の最終工程にも特需発生の思惑
３. <8254> さいか屋　　　東証Ｓ 　　60.8 　　341　 『資本効率策を幅広く検討』と開示し思惑
４. <4179> ジーネクスト　東証Ｇ 　　52.7 　　478　 Ｇ－ＮＥＸＴ　ＧＰＵクラウドの商談受付開始
５. <6779> 日電波　　　　東証Ｐ 　　45.9　　4660　 電子部品関連
６. <4378> ＣＩＮＣ　　　東証Ｇ 　　42.0 　　653　 ＡＩ誤情報チェック機能を開発
７. <2162> ｎｍｓ　　　　東証Ｓ 　　37.6 　　538　 ワールドＨＤのＴＯＢ価格５４０円にサヤ寄せ
８. <6955> ＦＤＫ　　　　東証Ｓ 　　36.0 　　574　 電子部品関連
９. <3260> エスポア　　　名証Ｎ 　　35.2 　　807　
10. <3687> Ｆスターズ　　東証Ｐ 　　34.4　　3635　 量子コンピューター関連が軒並み高、米量子コンピューター新興の新規上場に脚光
11. <9552> クオンツ総研　東証Ｐ 　　33.7　　1181　 人工知能関連
12. <2334> イオレ　　　　東証Ｇ 　　32.7 　　661　 仮想通貨関連
13. <5572> リッジアイ　　東証Ｇ 　　31.9　　3350　 ＳＢＩとアンソロピックの取り組みに参画
14. <6227> ＡＩメカ　　　東証Ｓ 　　31.2　　7440　 好業績の中小型出遅れ半導体関連株に着目の資金が加勢
15. <4420> イーソル　　　東証Ｓ 　　31.2 　　929　 フィジカルＡＩ領域での成長キャパシティーに着目
16. <6597> ＨＰＣシス　　東証Ｇ 　　30.6　　6620　 量子コンピューター関連最右翼として脚光浴びる
17. <3891> 高度紙　　　　東証Ｓ 　　26.8　　9170　 電気自動車関連
18. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ 　　26.3　　1343　 電子部品関連
19. <6742> 京三　　　　　東証Ｐ 　　26.1 　　951　 半導体製造装置関連
20. <6387> サムコ　　　　東証Ｐ 　　25.8 　12680　 半導体製造装置関連
21. <6584> 三桜工　　　　東証Ｐ 　　25.4　　1127　 中国子会社が『上海国際データセンター産業展覧会』に出展へ
22. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ 　　24.6　　1713　 人工知能関連
23. <6228> ＪＥＴ　　　　東証Ｓ 　　24.5 　　756　 遅延の決算発表と有報訂正でアク抜け感
24. <7779> サイバダイン　東証Ｇ 　　22.7 　　341　 グローバルＶＣと戦略的提携しフィジカルＡＩ領域で新境地開拓へ
25. <8746> ｕｎｂａｎｋ　東証Ｓ 　　21.0 　　248　 仮想通貨関連
26. <7426> 山大　　　　　東証Ｓ 　　20.4 　　602　 ナイスのＴＯＢ価格６０１円にサヤ寄せ
27. <9256> サクシード　　東証Ｇ 　　20.2　　3250　
28. <4406> 日理化　　　　東証Ｓ 　　19.7 　　237　 先端半導体のパッケージ工程で活躍期待
29. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　18.7 　78140　 モメンタム株への資金流入続き外資系証券の格上げも
30. <228A> オプロ　　　　東証Ｇ 　　18.4　　1891　
31. <8105> ＢＴＣＪＰＮ　東証Ｓ 　　18.4 　　238　 米スペースＸに対するファンドを通じた出資を決定
32. <6298> ワイエイシイ　東証Ｐ 　　18.2　　1484　 半導体製造装置関連
33. <8362> 福井銀　　　　東証Ｐ 　　17.4　　5390　 金利上昇メリット関連
34. <9903> カンセキ　　　東証Ｓ 　　17.3　　1219　
35. <3624> アクセルＭ　　東証Ｇ 　　17.2　　　68　 コンヴァノの連結子会社に
36. <3168> ＭＥＲＦ　　　東証Ｓ 　　17.2　　1637　
37. <6775> ＴＢグループ　東証Ｓ 　　17.0 　　158　
38. <4022> ラサ工　　　　東証Ｐ 　　16.9　　2296　 ＴＳＭＣの有力関連銘柄として脚光
39. <550A> ソフトテック　東証Ｓ 　　16.5　　2240　
40. <5310> 東洋炭素　　　東証Ｐ 　　16.5　　8810　 国内大手証券はレーティング『２』に引き上げ
41. <6864> エヌエフＨＤ　東証Ｓ 　　16.5　　2380　 量子コンピューター関連が軒並み高、米量子コンピューター新興の新規上場に脚光
42. <6996> ニチコン　　　東証Ｐ 　　16.0　　4375　 電子部品関連
43. <4410> ハリマ化成Ｇ　東証Ｐ 　　15.7　　1208　 半導体素材関連の見直し人気に乗り上昇トレンドに火がつく
44. <325A> テンシャル　　東証Ｇ 　　14.8　　3995　
45. <6838> 多摩川ＨＤ　　東証Ｓ 　　14.5　　2389　 半導体製造装置関連
46. <6247> 日阪製　　　　東証Ｐ 　　14.4　　1603　
47. <6432> 竹内製作所　　東証Ｐ 　　14.4　　7790　
48. <4095> パーカライ　　東証Ｐ 　　14.0　　1700　
49. <9913> 日邦産業　　　東証Ｓ 　　13.7　　3820　 電子部品関連
50. <4109> ステラケミ　　東証Ｐ 　　13.6　　7940　

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