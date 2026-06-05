

King & Prince 「Darling」「this time」サムネイル

King & Princeの最新ライブを収めたBlu-ray・DVD「King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜」（6月24日発売）より、永瀬廉のソロ曲「Darling」と高橋海人のソロ曲「this time」のライブ映像が、６月５日King & Prince公式YouTubeで公開された。

【動画】King & Prince「Darling」「this time」ライブ映像

昨年12月リリースのアルバム『STARRING』が、Billboard JAPAN “HOT ALBUMS”総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得、さらに2026年度上半期の総合アルバム・チャートでも3位にランクインしてロングヒット中のKing & Prince。そのアルバム『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演を収録したBlu-ray・DVDが、6月24日に発売となる。

先日公式YouTubeで、本作に収録される「HEART」のライブ映像が公開された。「HEART」は永瀬廉主演ドラマ、カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン「御曹司に恋はムズすぎる」の主題歌で、昨年シングルとしてリリースされた王道ラブソング。ライブ映像の公開を受けて「風船の演出大好き！衣装も世界観も可愛くて幸せな気持ちになる〜」「ライブDVDが待ち遠しいよー！！」など、ファンから熱いリアクションが集まっていた。

そんな「HEART」のライブ映像に続いて本日公開されたのは、アルバム『STARRING』に収録されたソロ曲のライブ映像だ。シンガーソングライターのeillが作詞・作曲を手掛け、共感を呼ぶ歌詞と儚い世界観が魅力の永瀬廉のソロ曲「Darling」ではシャボン玉を使用した幻想的な空間で、優しい歌声でしっとりと歌い上げ東京ドームを魅了。一方で自身が作詞・作曲した高橋海人のソロ曲「this time」は、センターステージのセットを使用して、曲の冒頭から会場のムードをガラッと変える高橋の表現力が光る演出で独創的な世界観を作り上げている。

本作にはアルバム『STARRING』収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そして「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。