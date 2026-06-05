「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）

阪神の高橋遥人投手が７回６安打１失点、１０奪三振で開幕から無傷の７連勝を挙げた。

球団の投手での開幕７連勝は、２０１０年に８連勝した能見篤史以来１６年ぶり。能見は７勝目が救援勝利だったため、先発に限っての開幕７連勝なら、２００３年に７連勝したムーア以来２３年ぶりとなった。

今季９試合目で甲子園初登板し、勝利を挙げて、試合後はお立ち台に佐藤輝と熊谷と登壇。最初にマイクを握った高橋は「えー、まあ微妙だったんですけど。試合作れて、最後粘れて良かったと思います」とコメントした。

微妙だったポイントを問われると、「こんな感じでもしっかり試合をつくれて、みんなに守ってもらえたので、はい。はい」と返答するとスタンドが大きく盛り上げ、「いいところ悪いところが出たのでしっかり反省したいと思います」と話した。

五回自身が安打を放って、先制のホームを踏んだ。「やっぱりすごいなあ。打てたんで。それがめっちゃうれしいです」と話し、隣の佐藤輝を見つめると、佐藤輝も苦笑いで拍手していた。

試合では初回からキレのある直球を主体に凡打の山を築いた。

初回は三者凡退。二回１死で村林に初安打となる中前打を許したが後続を断つと、三回も三者凡退に仕留めた。

中盤以降も球威は衰えない。六回には代打・吉野を１４７キロ直球で見逃し三振、佐藤は外角への１４７キロ直球で３球三振。決め球が外角高めへ抜けたため、高橋は首を捻って不満そうだったが、抜群の球威で空を切らせた。続く辰見は内角低めのツーシームで３者連続三振を奪った。

七回は４連打で１点を失ったが、最少失点で切り抜けて白星をつかんだ。