北京の交差点19カ所がAI信号機導入 渋滞指数が約19%低下

中国初のスマートシティーインフラとインテリジェント・コネクテッド・ビークルの協同発展（「ダブルスマート」都市）の試行都市として、北京は現在、「ダブルスマート」都市4．0の建設を本格的に推進しています。この取り組みには、交差点の信号機に自主的な感知とリアルタイム分析の能力を持たせ、ますます「賢く」していくことも含まれています。

北京市海淀区のあるテック企業の展示ディスプレイでは、「ダブルスマート」モビリティーエージェントが交差点の信号機の切り替え時間をリアルタイムで最適化していることが分かります。

「ダブルスマート」シティースマートモビリティープラットフォームは、交差点の交通量や車列の長さ、渋滞状況などをリアルタイムで分析した後、50秒以内に約200の信号点灯プランを生成し、実際の交通状況に合わせて青信号の点灯時間を自動調整することができます。例えば、交差点で渋滞が発生している場合、青信号の点灯時間を自動的に1〜15秒を増やし、車両の通行需要に積極的に対応できます。従来までの信号機の切り替えは、24時間固定されたサイクルだったため、車両は受動的に青信号を待つしかありませんでした。

この自動調整システムは、すでに海淀区にある交差点19カ所で本格導入されています。うち、四道口地区の交差点13カ所では、AI信号機自動制御システムが運用された後、全体の車両通行速度が約21％上昇し、渋滞指数は約19％低下したとのことです。（提供/CGTN Japanese）