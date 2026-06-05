日本テレビは5日、昨年に始まった新たなお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」の準決勝進出者25組を発表した。

準々決勝には122組が出場し、漫才4分、コント4分の両方のネタを披露し合計得点での審査が行われた。「蛙亭」「男性ブランコ」「ドンデコルテ」「見取り図」などが突破を果たして準決勝に駒を進めた。

準決勝は16日に「漫才（4分）」、17日に「コント（4分）」の2日間に分けて開催される。決勝進出者は17日午後8時30分から日テレ公式YouTubeとTVer生配信で発表される予定。

【準決勝進出の25組】※50音順

あなたとネ、うただ、うちまつげ、蛙亭、カベポスター、かもめんたる、からし蓮根、コットン、今夜も星が綺麗、ザ・プラン9、スタミナパン、セルライトスパ、ゼロカラン、滝音、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、TCクラクション、ドンデコルテ、ナチョス。、ななまがり、ビスケットブラザーズ、フランスピアノ、マイスイートメモリーズ、見取り図、隣人