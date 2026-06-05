関東甲信は梅雨入り間近になっています。7日(日)の夜から雨が降り出し、8日(月)は断続的に雨が降るでしょう。雨脚が強まる所もありそうです。梅雨入り早々、雨の降り方に注意が必要です。また、蒸し暑い日が多くなるため、体調や食品の管理にもお気をつけください。

明日6日(土)は梅雨入り前の貴重な日差し 洗濯を外干しなど有効活用を

明日6日(土)は雲が多いながらも、昼前後を中心に晴れる所が多いでしょう。梅雨入り前の貴重な日差しになる可能性があります。

厚手のものやシーツなどの大きめのものを洗濯するなど、有効にお使いください。





最高気温は今日5日(金)より高く、5℃以上も高くなる所がありそうです。広い範囲で25℃以上の夏日になり、湿度が高めで、蒸し暑く感じられそうです。室内は風通しを良くしたり、エアコンを使って湿度の調節をしたり、過ごしやすい環境にしてください。

明後日7日(日)は次第に雨 梅雨入り間近か 雨の降り方に注意

明後日7日(日)は西から前線が近づくため、関東甲信では次第に雨で、8日(月)は断続的に降るでしょう。特に、8日(月)は前線上の低気圧が関東付近に近づくため、雨の降り方が強まる所もありそうです。



この低気圧は、今日5日に台湾付近にある熱帯低気圧が前線に取り込まれるものです。熱帯由来の暖かく湿った空気(雨雲の元になる)を持っているため、雨雲が発達することも考えられますので、雨雲レーダーなどで確認するようにしましょう。

また、風が強まり、横なぐりの雨になることもありそうです。通勤、通学の際は、時間に余裕を持ってお出かけください。



この雨をきっかけに、関東甲信でも梅雨入りの発表があるかもしれません。梅雨入り早々、雨の降り方に注意が必要です。

蒸し暑さがアップ 体調と食品の管理にも注意

この先、最高気温は日差しが少なくても、25℃以上の所が多いでしょう。甲府では、30℃くらいまで上がる日もありそうです。湿度が高く、かなり不快な暑さでしょう。



湿度が高いと、熱が体にこもりやすく、熱中症にかかるリスクが高まります。水分をこまめにとることを意識し、室内ではエアコンで湿度の調節も適切に行うなど、体調管理に注意が必要です。

また、学校や会社などにお弁当を持って行かれる際は、保冷剤を一緒に入れるなど、食品の管理にもお気をつけください。