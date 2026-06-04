◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝４日、栗東トレセン

大阪杯３着のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は、美浦から駆け付けた戸崎圭太騎手を背にＣＷコースで３頭併せ。シェーネエルデ、ラルヴァンダード（ともに３歳未勝利）を追走した。余裕のある雰囲気で前を追い、ラストはスムーズに加速。馬なりながら豪快な身のこなしを見せ、シェーネエルデに１馬身半、ラルヴァンダードに３馬身半先着した。タイムも６ハロン８２秒６―１１秒２と上々。戸崎騎手は「いい動きでした。直線で沈んでいる感じやハミの取り方は良くなっている気がしました」と好感触を口にした。

昨年のアメリカＪＣＣから５戦連続でコンビを組んでいたが、前回は騎乗停止のため乗れず。「悔しかったし残念でした。前回からハミを換えて、もたれ（る癖）も良くなったと聞いていて、すごく追い切りも楽しみにしていた中での騎乗停止でした。また乗せていただけてうれしく思います」と心境を明かす。好メンバーがそろった春のグランプリで、悔しさを晴らす。（水納 愛美）