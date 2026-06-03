ÆüËÜÂåÉ½¡ß¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ü¡¼¥ëÇË²õ¤·¤½¤¦¡×¡¡Ä¶¼¡¸µ¥³¥é¥Ü¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡Ö¥´¡¼¥ë¤´¤È¾Ã¤·Èô¤Ó¤½¤¦¡×
¸ÄÀÁ´³«¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¸ø³«¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶¼¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤ÈÏÃÂêÊ¨Æ
¡¡¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤È¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ä¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î5¿Í¤¬SAMURAI BLUE¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¶î¤±¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇúÇË¤ä±ê¡¢ÅÅ·â¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤òÁ´³«¤Ë¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¦¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤«¤ÄÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¡Öadidas ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ 2026 ¥Û¡¼¥à ¥ì¥×¥ê¥« ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ÎÇØÈÖ¹æ¤âÈ½ÌÀ¡£Çú¹ë¾¡¸Ê¡ÊBAKUGO¡Ë¤¬¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö10¡×¡¢ÎÐÃ«½Ðµ×¡ÊDEKU¡Ë¤¬¡Ö11¡×¡¢¹ì¾ÇÅà¡ÊSHOTO¡Ë¤¬¡Ö5¡×¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¡ÊHAWKS¡Ë¤¬¡Ö2¡×¡¢¤½¤·¤ÆÁêß·¾ÃÂÀ¡ÊAIZAWA¡Ë¤¬¡Ö0¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Î²¼¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥¢¥«¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¿Íµ¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤ÎÇ®¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö3¿Í¤¯¤é¤¤¥Ü¡¼¥ëÇË²õ¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÎÄ¶¼¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ë¤À¤í¤³¤ì¾Ð¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤â¤¿¤Ê¤¤¤À¤í¾Ð¡×¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ì¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÆÃÊÌ¤À¤«¤é¤Ê¤¡¡¡¥Ê¥¤¥¹¥³¥é¥Ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸ÄÀ»È¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤¿¤é¥´¡¼¥ë¤´¤È¾Ã¤·Èô¤Ó¤½¤¦¤ä¤Êw¡×¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¬³Ê³°¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¡¢¥³¥é¥Ü¤Î¼Â¸½¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë