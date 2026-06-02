【スシロー】神戸の人気店“らーめん専門 いっぽし”監修「コク旨 鶏白湯ラーメン」登場、オリジナル「味噌豚骨ラーメン」も同時発売
寿司チェーンのスシローは6月3日より、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズとして、兵庫･神戸の人気店“らーめん専門 いっぽし”監修の「コク旨 鶏白湯ラーメン」と、オリジナルの「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」を全国のスシロー店舗で発売する。
らーめん専門 いっぽし〈コク旨 鶏白湯ラーメン〉
食べログ点数3.66の高評価を獲得した、兵庫･神戸で愛され続ける人気店“らーめん専門 いっぽし”が監修。クリーミーでコクのある鶏の旨みが広がる一杯で、鶏のエキスを使用した濃厚な旨みを感じる重厚感のあるスープが特徴。
価格:税込480円〜
販売期間:2026年6月3日(水)〜6月14日(日)
販売予定総数:27万食(完売次第終了)〈野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン〉
豚骨の旨みと野菜の旨み、味噌のコクが織りなす奥深い味わいが特徴のスシローオリジナルラーメン。濃厚でコクのあるスープに合わせた生姜が爽やかな香りとキレを演出し、アクセントを加えている。
価格:税込480円〜
販売期間:2026年6月3日(水)〜6月30日(火)
販売予定総数:54万食(完売次第終了)
販売店舗:全国のスシロー店舗
※「スシロー To Go」「京樽･スシロー」は対象外
※店舗により価格が異なる
※いずれも持ち帰り不可