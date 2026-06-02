サイボウズ、経団連に入会 産業界の変革に貢献を
サイボウズは2026年6月1日付で、日本経済団体連合会（経団連）に入会した。
同社は、1997年に創業し、企業理念「チームワークあふれる社会を創る」のもと、チームワークを支えるソフトウェアを開発している。
2011年にクラウド事業を開始し、業種や規模を問わず、多くの企業やチームの皆様に、「kintone」「サイボウズ Office」「Garoon」「メールワイズ」の4製品を提供している。
○経団連入会の目的
同社は、今まで培ってきた知見をより広く社会へ還元し、産業界の変革に寄与するため、日本を代表する多様な企業が集い、DX（デジタルトランスフォーメーション）を含むイノベーションや労働改革を通して日本社会の発展を目指す経団連に入会した。
同社は、経団連会員企業との対話や連携を通じて、だれもがITの恩恵を享受できるかつ多様な価値観を尊重する包摂的な社会の実現に貢献する考え。
同社は、1997年に創業し、企業理念「チームワークあふれる社会を創る」のもと、チームワークを支えるソフトウェアを開発している。
2011年にクラウド事業を開始し、業種や規模を問わず、多くの企業やチームの皆様に、「kintone」「サイボウズ Office」「Garoon」「メールワイズ」の4製品を提供している。
同社は、今まで培ってきた知見をより広く社会へ還元し、産業界の変革に寄与するため、日本を代表する多様な企業が集い、DX（デジタルトランスフォーメーション）を含むイノベーションや労働改革を通して日本社会の発展を目指す経団連に入会した。
同社は、経団連会員企業との対話や連携を通じて、だれもがITの恩恵を享受できるかつ多様な価値観を尊重する包摂的な社会の実現に貢献する考え。