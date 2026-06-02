「1日8時間も働くのは、もはや時代に合わない」フルタイム復帰に悩む3児の母「労働基準法を変えてほしい」

「新一年生は大変なのに、いきなりフルタイムに戻るのが不安です」

投稿を寄せた東京都の40代女性は、子ども3人を育てる共働き世帯。現在は時短勤務だが、末子の小学校入学を機に、来年度からフルタイム復帰を予定している。（文：法田ひまり）

「子どもは勝手に育つわけではない」という原点

世間では週5日、1日8時間労働がスタンダードになっているが、女性の不満は尽きない。フルタイム勤務であっても、家事をしないわけにはいかないからだ。

「専業主婦（夫）がいて、家事と育児一切を任せられるなら良いと思いますが、 外で働いているからといって家事を全くしないという考え方は、このご時世、かなり顰蹙を買うのではないかと思います。専業主婦（夫）だって、相手に手伝ってほしいと思うに決まっています」

共働きで、仕事をしながら二人で家事育児をするとなると、フルタイムは肉体的精神的にもきつい。それなら、家のことをアウトソーシングすればいい、という問題でもない。女性は、仕事よりも子どもとの時間を大切にしたいという。

「お金のためややりがいのために仕事は必要だと考えますが、それよりも大切な子供を育てながら、家事をし、もちろん自分の心身の健康を保ちながら、生きていくことがずっと大事です。それに子供は勝手に育つわけではないので、なるべく関わり、一緒にいる時間を作りたいです」

その上で女性はこう意見を綴っている。

「1日8時間も働くのは、正直なところもはや時代に合わないのではと考えます。労働基準法を変えてほしいと本気で思うこの頃です」

技術が発達してこれだけ効率化されてもなお、1日8時間働かないといけないのはどうなのか。今こそ、“フルタイム”の定義を考え直すタイミングかもしれない。

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