◇ナ・リーグ ドジャース ― フィリーズ（2026年5月31日 ロサンゼルス）

日本人アーティストグループのXGが5月31日（日本人時間6月1日）、ドジャースタジアムでのドジャース―フィリーズ戦で始球式に登場した。リーダーのJURINが、捕手役を務めたドジャースの佐々木朗希投手（24）相手にワンバウンド投球。観客からは拍手が起きた。

XGはメンバー全員がドジャースファンであるといい、球場を訪れたこともあるという。試合前に取材に応じたJURINは「初めての始球式がこんなに大きいドジャースタジアムなので緊張は結構している。楽しみながら頑張ってやりたい」と意気込んでいた。

7人のメンバーで構成されるXGは全員が日本出身だが、楽曲は全て英語歌詞で世界を舞台に活動している。HIPHOP/R＆Bをベースにした独自の音楽性とパフォーマンスで、世界各国にファンタム「ALPHAZ」が拡大中。26年11月より北米アリーナツアーを開催し、ロサンゼルスでも開催予定。JURIN「世界中の“ALPHAZ”の皆さん、ファンの皆さんに会って音楽の魅力で一つになることができるというのはすごくうれしい」と意気込んだ。