本拠地タイガース戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の第2打席の二ゴロで全力疾走後、右ハムストリングに張りを訴えて途中交代となった。地元局からも悲鳴が上がった。

20本塁打＆41打点でリーグ2冠に立つ村上に、アクシデントが発生した。

3回1死一塁の第2打席。二ゴロとなり、村上は全力疾走。一塁はセーフとなったものの、右大腿裏を押さえ顔をしかめた。その後、代走が送られて途中交代となった。

ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の放送席にも衝撃が走る。解説のスティーブ・ストーン氏は、「ただ足が攣っただけで、これ以上のことはないと願うしかありません」とコメントした。

実況のジョン・シュリフェン氏が「ここでムラカミが交代となるようです。ここ、レート・フィールドのファンから一斉にため息が漏れるのが聞こえてきます」と言えば、ストーン氏も「残念だ」と言葉を絞り出した。

球団公式Xは「ムネタカ・ムラカミは今夜の試合で、右ハムストリングの張りを訴え、途中交代した。現在、さらに詳しい検査を受けている」と発表した。

シュリフェン氏は「ルーキーイヤーの序盤で早くも20本のホームランを放っているだけに、ホワイトソックスは彼に対して慎重な対応をとることになるでしょう」と話した。



（THE ANSWER編集部）