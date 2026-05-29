気象庁によりますと、台風6号は、きょう（29日）午後9時現在、フィリピンの東にあって、1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。

【画像で確認】台風6号コースは？ 6月3日にかけて雨風シミュレーション

［防災事項］

沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日頃にかけて大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

「台風6号」今後の進路は？

気象庁によりますと、台風6号は



30日午前9時

存在地域 フィリピンの東

進行方向、速さ 北西 15 km/h

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)



30日午後9時

存在地域 フィリピンの東

進行方向、速さ 北西 20 km/h

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s

最大瞬間風速 40 m/s



31日午後9時時

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

進行方向、速さ 北北西 15 km/h

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s

最大瞬間風速 50 m/s



1日午後9時

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

進行方向、速さ 北 15 km/h

中心気圧 965 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s

最大瞬間風速 50 m/s



2日午後9時

存在地域 九州の南

進行方向、速さ 北北東 30 km/h

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s

最大瞬間風速 45 m/s



3日午後9時

存在地域 東海道沖

進行方向、速さ 東北東 35 km/h

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s

最大瞬間風速 40 m/s



の予想となっています。



＊29日午後9時50分気象庁発表

5月30日（土）～6月3日（水）雨のシミュレーション

5月31日（日）

6月1日（月）

6月2日（火）

6月3日（水）

今後の気象情報に注意してください。