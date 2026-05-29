千鳥・大悟＆綾瀬はるか主演映画 カンヌに相方・ノブ出没で緊張和らぐ「あいつがいたら日本になっちゃう」
お笑いコンビ・千鳥の大悟、俳優の綾瀬はるかが29日、都内で行われた映画『箱の中の羊』初日舞台あいさつに登場した。カンヌ国際映画祭に相方・ノブが出没したことを明かした。
【写真】素敵…！綾瀬はるかをエスコートする大悟
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
イベントにはヒューマノイドの息子を演じた桑木里夢、是枝裕和監督も登壇した。「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された本作。フランス現地5月16日には映画祭にて公式上映が行われ、4人そろって華やかなレッドカーペットを歩いた。上映後の9分間におよぶスタンディングオベーションも話題となった。
ステージに上がる階段では、カンヌばりに綾瀬をエスコートして会場を盛り上げた大悟。初主演にしてカンヌの地を踏んだ大悟は「ただいま」とにやりと笑い、「ステージに上がるまで、（観客が）いつもの大悟と違う目で見ているなと感じて、ほっとしています。手をたたいて笑われたら終わりだなと思ったんですけど、そうじゃなくてよかったです（笑）」と、日本の観客にも受け入れられたことに安堵の表情を浮かべた。
カンヌでの出来事について話が及ぶと、是枝監督がノブがレッドカーペットの正面にいたことを明かし「とんでもない衣装とメイクで（ノブが）いらっしゃったんですけど、大悟さんから『ぜひ無視してくれ』と言われて（笑）」と振り返る。
大悟もノブの存在に「あれはリラックスしましたね」と緊張が和らいだことを明かすも「バラエティー的に無視してくれたほうがこっちの都合がいいんで（笑）」と説明。「えらいもんで、あいつがいたら日本になっちゃうんですね」といい、会場の笑いをさらっていた。
【写真】素敵…！綾瀬はるかをエスコートする大悟
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
ステージに上がる階段では、カンヌばりに綾瀬をエスコートして会場を盛り上げた大悟。初主演にしてカンヌの地を踏んだ大悟は「ただいま」とにやりと笑い、「ステージに上がるまで、（観客が）いつもの大悟と違う目で見ているなと感じて、ほっとしています。手をたたいて笑われたら終わりだなと思ったんですけど、そうじゃなくてよかったです（笑）」と、日本の観客にも受け入れられたことに安堵の表情を浮かべた。
カンヌでの出来事について話が及ぶと、是枝監督がノブがレッドカーペットの正面にいたことを明かし「とんでもない衣装とメイクで（ノブが）いらっしゃったんですけど、大悟さんから『ぜひ無視してくれ』と言われて（笑）」と振り返る。
大悟もノブの存在に「あれはリラックスしましたね」と緊張が和らいだことを明かすも「バラエティー的に無視してくれたほうがこっちの都合がいいんで（笑）」と説明。「えらいもんで、あいつがいたら日本になっちゃうんですね」といい、会場の笑いをさらっていた。