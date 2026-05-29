栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察はきょう、事件を主導したとみられる48歳の男を公開手配。男が海外へ逃亡する直前の成田空港での映像が公開されました。栃木県警がきょう公開した映像。半袖姿で大きなキャリーケースを持ち、歩く男が写っています。住居・職業不詳の益田和彦容疑者（48）です。今月14日、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどした強盗殺人事件。警察はきょう、事件の主導役とみ