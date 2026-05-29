午後2時ごろ、長野市の善光寺近くで工事中にガス漏れが発生し、50代とみられる男性1人が心肺停止の状態で病院に運ばれました。市消防局によりますと、午後2時ごろ、長野市善光寺近くで「作業員の意識がなくなった」などと通報がありました。消防が50代とみられる男性1人を救助し、市内の病院に運びました。搬送する際、男性は心肺停止の状態だったということです。男性は別の作業員とともに路面から深さおよそ50センチの場所でガス