【写真・画像】元カレが違う女と…現役CA美女が嫉妬で号泣、涙の訴え「私を全く気にしてない感じ？」　3枚目ABEMA TIMES

韓国「乗り換え恋愛4」で現役CAが元カレ俳優に感情をぶつける

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 韓国の恋愛リアリティー番組で、現役CAが元カレ俳優に嫉妬を爆発させた
  • 元カレがデートをした女性と和やかに話した後、現役CAと2人で話すことに
  • 現役CAは「本当にムカつく」「あなたなんか大嫌い」と泣きじゃくった
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