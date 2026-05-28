【セブン-イレブン】には、今しか味わえない特別な新作アイスが登場しているようです。専門店と共同開発した贅沢な一品から、和の素材をふんだんに盛り込んだアイスまで、魅力的な品々が勢揃い。今回は、食後のリラックスタイムをより豊かな時間へと導いてくれそうな、セブン限定新作アイスをご紹介します。 ねっちり濃厚なプリン風アイス 「イタリアンプリンアイスバー」は、「365日アイスを食べる」という@miki_