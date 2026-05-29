情報収集や悩みごとの相談など、様々な場面で利用されている「生成AI」。人気の理由や利用する際の注意点を、専門家が解説します。【写真を見る】10代女性の半数以上が“悩み相談”「生成AI」との上手な付き合い方【ひるおび】若者が頼る「生成AI」こども家庭庁の2025年の調査によると、チャットGPTをはじめとする「生成AI」の使用率は、中学生で30.8％、高校生で46.2%となっています。利用目的は▼勉強の手助け▼情報収集▼悩み相