ママインフルエンサーとして活躍している高島りかの言動が、波紋を広げている。

「高島さんは8歳と6歳の2児の母として、広島県でのおしゃれな生活などを発信してきました。先日、Instagramで、インフルエンサー仲間とグランピング施設を訪れた際のショート動画を公開しました。音楽に合わせてベッドの上で飛び跳ねる様子などが収められていましたが、これが批判を浴びてしまったんです。

高島さんは《撮影に10テイクした》とも語っており、何度も何度もベッドで飛び跳ねる様子に『ホテルの設備を壊しかねない』という指摘が殺到したのです」（芸能担当記者）

これを受け、高島は謝罪動画を公開。ブルーのシャツで現在の思いを率直に語り「眠れない日々が続いていて」「本当に落ち込んでいます」などと、心境を明かした。しかし、自らの苦境についての言及に終始したことでさらなる批判を呼び、翌日、再度の謝罪に追い込まれている。

2度めの謝罪では、「あらためて謝罪させていただきます」「明日、ホテルに謝罪しに行きます」などと語った。真剣な顔つきではあったものの、それでもやはり批判は収まる気配がない。Xでは、

《結局、ガンガンSNSで発信する宣言しただけ。》

《素で承認欲求が爆発してるのか計算なのかわかんない》

といった声も聞かれる。

「ママインフルエンサーとして、子育てについても発信をしてきただけあって、求められるマナーはよりいっそう厳しいのかもしれません。謝罪時には『信頼を、少しずつ取り戻していきたいと思っています。これからは、その姿を発信していきます』といった発言があり、これに対して『炎上に乗じて注目を集めようとしているのでは?』と思ってしまった人もいたようです。

今回の騒動への謝罪だけでなく、今後の活動に触れたことが、かえって火種を大きくしてしまった感は否めません」（前出・芸能担当記者）

「そこまで批判する内容か?」といった疑問も多く集まっている、今回の騒動。今後の風向きは、高島のこれからの言動にかかっているようだ。