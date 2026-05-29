初回対談ゲストに有村架純！ ファミマTV「Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）」

記事ポイント 中島健人がナビゲーターを務めるファミマTV新番組「Kenty CINEMA」が2026年6月2日（火）から放映開始月4本・毎週更新で対談・紹介・特集・シネマタイムの4コーナーを展開第1回の対談ゲストは有村架純、放映時間帯は朝・昼帯（5:00〜17:59） 中島健人がナビゲーターを務めるファミマTV新番組「Kenty CINEMA」が2026年6月2日（火）から放映開始月4本・毎週更新で対談・紹介・特集・シネマタイムの4コーナーを展開第1回の対談ゲストは有村架純、放映時間帯は朝・昼帯（5:00〜17:59）

ファミリーマートの店内デジタルサイネージ「ファミマTV」に、俳優・アーティストの中島健人がナビゲーターを務める新番組が登場します。

「Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）」は2026年6月2日（火）から放映が始まり、映画の話題作から注目作までを独自の視点で取り上げる番組です。

ファミマTV「Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）」





番組名：Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）出演：中島健人放映開始日：2026年6月2日（火）放映頻度：月4本（毎週更新）放映時間帯：朝・昼帯（5:00〜17:59）放映場所：ファミマTV設置店舗（全国47都道府県）

赤いシアターシートを背景に黒スーツ姿の中島健人が肘をかけ、「今、観るべきこの映画。」のコピーが配置されたキービジュアルが番組の世界観を表しています。

ファミリーマートとゲート・ワンが共同で展開するこの番組は、コンビニという日常の生活導線上で映画情報に出会える新しいメディア体験を提供します。

レジ待ちや商品選びの数十秒という短い時間に映画の見どころを届け、作品の魅力を「語りたくなるポイント」に絞って紹介します。

ファミマTVは1日1,500万人以上が訪れる店舗ネットワークを活かしたデジタルサイネージメディアで、地域や時間帯に合わせた編成で放映されます。

4つのコーナー構成





緑のソファと番組ロゴボード・クランクボードが置かれたスタジオで収録される「Kenty CINEMA」は、月4本の構成で映画の楽しみ方を多角的に伝えます。

4つのコーナーがそれぞれ異なるアプローチで映画の魅力に迫ります。

第1のコーナー「The Session」は、新作映画の出演者や監督を迎えた対談企画です。

中島健人が表現者の視点で作品の魅力を引き出すインタビューで、初回は有村架純がゲストとして出演し、役づくりの裏側に迫ります。

第2のコーナー「Next Scene」は、注目の新作を中心に中島健人独自の視点で見どころや魅力を解説する紹介コーナーです。

映像表現やテーマ性にも触れ、鑑賞前の期待感を高めるポイントが紹介されます。

第3のコーナー「CINE:Assort（シネ アソート）」は、月替わりのテーマで作品をセレクトする特集企画です。

初回は”運命の恋”をテーマに、さまざまな視点からラブストーリーの魅力を紹介します。

第4のコーナー「Apéro TIME（アペロタイム）」は、映画鑑賞の”お供”とともに作品の魅力を伝える企画です。

初回は中島健人主演の映画「知らないカノジョ」をテーマに、一緒に楽しみたくなるお供とともに作品の余韻まで味わうシネマタイムが展開されます。

中島健人について





グレーのワイドパンツと白シャツにゴールドのネックレスとピアスを合わせた中島健人は、1994年3月13日生まれ。

2011年に「Sexy Zone」としてデビューし、”ケンティー”の愛称で親しまれてきています。

2024年3月にソロ活動を開始し、同年12月には1stアルバム『N / bias』でソロデビューを果たしています。

2025年には有明アリーナ公演を含む全国ツアーを完走し、キタニタツヤとのユニット「GEMN」としても活動します。

俳優としてはドラマ『BAD BOYS J』主演をはじめ、映画『銀の匙 Silver Spoon』『黒崎くんの言いなりになんてならない』などに出演し、Huluオリジナル『コンコルディア/Concordia』では全編英語での演技にも挑戦しています。

2026年はNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（志波光彦役）に出演し、Netflixシリーズ『SとX』（霜鳥壱人役）も放映予定です。

ファミマTVとは





緑と青のカタカナとアルファベットで構成されたロゴを持つ「ファミマTV」は、全国47都道府県のファミリーマート店舗に設置された日本最大級のデジタルサイネージメディアです。

1日1,500万人以上の来店客にリーチし、視認率の計測や購買データを活用した効果の可視化にも対応しています。

2026年4月のリニューアル以降、「ファミマTV」および中島健人・森香澄出演番組に関連するSNS投稿件数が増加しています。

公式TikTokアカウントで配信中の森香澄出演動画は平均8.04万回再生を超え、トレンド企画動画は29万回再生を記録しています。

「Kenty CINEMA」は月4本・毎週更新という構成で、対談・新作紹介・特集・シネマタイムの4コーナーを通じて映画の多様な楽しみ方を届けます。

初回対談ゲストに有村架純を迎え、2026年6月2日（火）5:00からファミマTV設置店舗にて放映が始まります。

ファミマTV「Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Kenty CINEMA」はどの店舗で視聴できますか？

A. ファミマTV設置店舗に限られます。

設置店舗の情報はファミリーマートの公式サイトに掲載されています。

地域によって放映内容が異なる場合があります。

Q. 「The Session」の初回ゲストは誰ですか？

A. 初回のゲストは有村架純です。

中島健人との対談で、出演作品に込められた想いや役づくりの裏側が紹介されます。

Q. 「Apéro TIME」初回で取り上げられる映画は何ですか？

A. 初回は中島健人主演の映画「知らないカノジョ」です。

作品の余韻まで味わえる”お供”とともに紹介されます。

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