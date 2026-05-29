これぞ「トイ・ストーリー」！わくわくシーン満載、最新作のUS予告解禁
アニメ映画『トイ・ストーリー5』より、全米での前売りチケットの発売開始を記念し、わくわくシーン満載のUS版予告映像が解禁された。
【動画】ウッディ、バズ、ジェシーの大冒険に“わくわく”が止まらない『トイ・ストーリー5』US版予告
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマチックに描いたディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ボニーの部屋を旅立ち、仲間と共に捨てられたおもちゃたちを助ける活動をしているウッディ。彼に代わってボニーの部屋を率いる“保安官”として、おもちゃたちのリーダーを務めているカウガール人形のジェシーは、想像力豊かで内気な少女ボニーの成長をそばで見守ってきた。ジェシーやバズらおもちゃと遊ぶのが好きなボニーだが、周りの子たちは“おもちゃ離れ”しタブレットに夢中で、話が合わず友達づくりに悩んでいた。
そんなボニーを心配した両親からのプレゼントとして最先端タブレットのリリーパッドが現れると、日常は一変する。「みんなの時間がタブレットに支配されている」。他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…。その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため立ち上がるが…。
今回解禁されたUS版予告映像は、ボニーのもとに届いた最新タブレット・リリーパッドに脅威を感じているおもちゃたちのもとに、あのウッディが帰ってくるところからスタート。
おもちゃ部屋の“リーダー代理”として胸に星の印をつけ誇らしげなバズに、ウッディが一瞬バズの気をそらせて自らの胸にも星をつけるという、シリーズを通しておなじみのやり取りが描かれ、名コンビの復活と活躍に期待が高まる。
しかし、ウッディとバズの名コンビをもってしても、リリーパッドを捕まえることすらできず、「ボニーはもうおもちゃで遊ばない。必要なのは私」と言われてしまうなど悪戦苦闘の様子。最先端のおもちゃを前に、お腹ぽっちゃりウッディ＆張り切りすぎのバズはどう立ち向かうのか？
一方ジェシーも「ボニーにはまだわたしたちが必要！」「まだ終わっていない」と、リリーパッドの登場で失われたボニーの笑顔を取り戻すため、部屋を飛び出し大冒険を繰り広げていく。ジェシーはブルズアイに乗り、ウッディとバズ、そしてなぜか大勢のバズ・ライトイヤーたちと勢いよく走り抜けていくが、車が通りかかると全員で動きを止めるという、「トイ・ストーリー」ならではのお約束もしっかり描かれ笑いを誘う。
果たしておもちゃたちは、ボニーの笑顔を取り戻せるのか？ウッディとバズ、そしてジェシーの大冒険に“わくわく”が止まらない、これぞ「トイ・ストーリー」な最新映像となっている。
アニメ映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。
【動画】ウッディ、バズ、ジェシーの大冒険に“わくわく”が止まらない『トイ・ストーリー5』US版予告
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマチックに描いたディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ボニーの部屋を旅立ち、仲間と共に捨てられたおもちゃたちを助ける活動をしているウッディ。彼に代わってボニーの部屋を率いる“保安官”として、おもちゃたちのリーダーを務めているカウガール人形のジェシーは、想像力豊かで内気な少女ボニーの成長をそばで見守ってきた。ジェシーやバズらおもちゃと遊ぶのが好きなボニーだが、周りの子たちは“おもちゃ離れ”しタブレットに夢中で、話が合わず友達づくりに悩んでいた。
今回解禁されたUS版予告映像は、ボニーのもとに届いた最新タブレット・リリーパッドに脅威を感じているおもちゃたちのもとに、あのウッディが帰ってくるところからスタート。
おもちゃ部屋の“リーダー代理”として胸に星の印をつけ誇らしげなバズに、ウッディが一瞬バズの気をそらせて自らの胸にも星をつけるという、シリーズを通しておなじみのやり取りが描かれ、名コンビの復活と活躍に期待が高まる。
しかし、ウッディとバズの名コンビをもってしても、リリーパッドを捕まえることすらできず、「ボニーはもうおもちゃで遊ばない。必要なのは私」と言われてしまうなど悪戦苦闘の様子。最先端のおもちゃを前に、お腹ぽっちゃりウッディ＆張り切りすぎのバズはどう立ち向かうのか？
一方ジェシーも「ボニーにはまだわたしたちが必要！」「まだ終わっていない」と、リリーパッドの登場で失われたボニーの笑顔を取り戻すため、部屋を飛び出し大冒険を繰り広げていく。ジェシーはブルズアイに乗り、ウッディとバズ、そしてなぜか大勢のバズ・ライトイヤーたちと勢いよく走り抜けていくが、車が通りかかると全員で動きを止めるという、「トイ・ストーリー」ならではのお約束もしっかり描かれ笑いを誘う。
果たしておもちゃたちは、ボニーの笑顔を取り戻せるのか？ウッディとバズ、そしてジェシーの大冒険に“わくわく”が止まらない、これぞ「トイ・ストーリー」な最新映像となっている。
アニメ映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。