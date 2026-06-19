ビジネスの場においては、内心とは関わらず作り笑いをすることも多い。それでは、目の前の相手が「ホンモノの好意」か「タテマエの笑顔」か、見破る方法はあるのか。心理学者の内藤誼人さんが教えてくれた。（文／心理学者・立正大学客員教授内藤誼人）相手が笑顔を見せても思い違いをしてはいけない笑顔というものは、本人の感情を反映するだけではなく、社会的な行為でもあります。私たちは、面白いとか、楽しいと感じたと