中島健人の新番組「Kenty CINEMA」ファミマTVで6月2日始動 有村架純との対談や主演映画の“お供”紹介も
【モデルプレス＝2026/05/28】ファミリーマートは、店内デジタルサイネージ「ファミマTV」の新番組として、中島健人がナビゲートする新番組「Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）」を、6月2日（火）から放映開始する。
【写真】中島健人＆24歳KPOPアイドルの“貴重”寄り添いショット
「Kenty CINEMA」は、俳優・アーティストとして第一線で活躍する中島が、映画の話題作から注目作までを独自の視点でナビゲート。単なる映画情報番組にとどまらず、日常の“偶然の出会い”から“観たい気持ち”を生み出す、リテールメディアならではの価値を体現する番組となる。作品の魅力を「語りたくなるポイント」に絞って切り取り、見どころや背景をわかりやすく紐解いていく。
放送頻度は6月2日（火）〜 月4本（毎週更新）で、映画の楽しみ方を多角的に提案する4つのコーナーが用意されている。
1．The Session（対談企画）
新作映画の出演者や監督などを迎え、中島が表現者視点で作品の魅力を引き出すインタビュー企画。初回は有村架純をゲストに迎え、作品に込められた想いや役づくりの裏側に迫る。
2． Next Scene（新作紹介コーナー）
注目の新作を中心に、中島独自の視点で見どころや魅力を解説。映像表現やテーマ性などにも触れながら、観る前の期待感を高めるポイントを紹介する。
3． CINE：Assort（シネ アソート）（特集企画）
月替わりのテーマに沿って作品をセレクトし、多角的に紹介。初回は“運命の恋”をテーマに、様々な視点からラブストーリーの魅力を紐解く。
4．Apero TIME（アペロタイム）（Kenty流シネマタイム）
映画鑑賞の時間をより豊かにする“最高のお供”とともに作品の魅力を紹介。初回は、中島の主演映画『知らないカノジョ』をテーマに、作品の余韻まで味わうひとときを提案する。（modelpress編集部）
出演：中島健人
放映開始日：2026年6月2日（火）
放映頻度：月4本（毎週更新）
放映時間帯：朝・昼帯（5:00〜17:59）
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【写真】中島健人＆24歳KPOPアイドルの“貴重”寄り添いショット
◆コンビニから“映画の入口”届ける、中島健人がナビ
「Kenty CINEMA」は、俳優・アーティストとして第一線で活躍する中島が、映画の話題作から注目作までを独自の視点でナビゲート。単なる映画情報番組にとどまらず、日常の“偶然の出会い”から“観たい気持ち”を生み出す、リテールメディアならではの価値を体現する番組となる。作品の魅力を「語りたくなるポイント」に絞って切り取り、見どころや背景をわかりやすく紐解いていく。
◆月4本で多角的にシネマコンテンツを展開
放送頻度は6月2日（火）〜 月4本（毎週更新）で、映画の楽しみ方を多角的に提案する4つのコーナーが用意されている。
1．The Session（対談企画）
新作映画の出演者や監督などを迎え、中島が表現者視点で作品の魅力を引き出すインタビュー企画。初回は有村架純をゲストに迎え、作品に込められた想いや役づくりの裏側に迫る。
2． Next Scene（新作紹介コーナー）
注目の新作を中心に、中島独自の視点で見どころや魅力を解説。映像表現やテーマ性などにも触れながら、観る前の期待感を高めるポイントを紹介する。
3． CINE：Assort（シネ アソート）（特集企画）
月替わりのテーマに沿って作品をセレクトし、多角的に紹介。初回は“運命の恋”をテーマに、様々な視点からラブストーリーの魅力を紐解く。
4．Apero TIME（アペロタイム）（Kenty流シネマタイム）
映画鑑賞の時間をより豊かにする“最高のお供”とともに作品の魅力を紹介。初回は、中島の主演映画『知らないカノジョ』をテーマに、作品の余韻まで味わうひとときを提案する。（modelpress編集部）
■「Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）」番組概要
出演：中島健人
放映開始日：2026年6月2日（火）
放映頻度：月4本（毎週更新）
放映時間帯：朝・昼帯（5:00〜17:59）
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