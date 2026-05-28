トークンの海外進出やロボット人気AIが貿易成長の新たなエンジンに―中国

世界の人工知能（AI）産業は年初以来発展が加速し、中国の計算処理サービスやスマートハードウェアなど関連製品・サービスの国際市場進出をけん引しています。

広東省汕頭市では、「データの委託処理（海外の生データを取り込み、ガバナンスやモデリングを経て整備済みデータ製品に変換するビジネスモデル）」の政策試行に基づき、海外ユーザーからの大規模モデル呼び出し需要がコンプライアンスに準拠したリンクを通じて特別エリアに入り、現地のデータセンターで推論計算とトークン消費を完了した後、海底光ケーブルを通じて海外クライアントに戻る仕組みが構築されています。全国初のトークンの海外進出における全工程の検証が先月、ここで完了しました。

汕頭市の「トークン海外進出」の呼び出し量は、4月末の1日当たり1億トークンから、現在では1日平均100億トークンと、1カ月足らずで急速に増加しました。計算能力、電力、アルゴリズムはここで計量可能、取引可能、国境を越えて配信可能なデジタルサービスへと変換されています。この試行事業は、地元産業に新たなチャンスをもたらしました。ある玩具企業は大規模言語モデルの能力を玩具製品に組み込み、ハードウェアの海外進出と並行して、従来は海外で進められていた大規模言語モデルの呼び出しと推理計算を地元に移管し、「ハードウェアの輸出プラス地元での計算能力サービス」という新たなモデルを構築しました。

AI技術が製造、家庭、交通などの分野へ急速に浸透することに伴い、国産スマート製品も国際市場への進出を加速しています。税関のデータによると、今年1〜4月、中国の各種ロボット（単独品目として計上されるもの）の累計輸出額は157億9000万元（約3700億円）に達し、製品は世界150の国と地域に輸出され、中国貿易の質と効率の向上をけん引する新たなエンジンになったとのことです。（提供/CGTN Japanese）