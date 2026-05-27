日本相撲協会は２５日、既に引退が発表されていた元幕内剣翔（追手風）、勇磨（阿武松）ら引退力士２０人を発表した。

鉄富士（２１）＝伊勢ケ浜、大阪出身、本名・則武雄大＝は夏場所の新弟子検査に合格し、前相撲を経て新序出世したばかり。名古屋場所で序ノ口にしこ名が載る前に、角界を離れることになった。

鉄富士は高校卒業後は介護職に勤めていた。ラグビー経験者で相撲は未経験だったが、力士への夢を持ち「どうせなら一番厳しいところで」と、伊勢ケ浜部屋を選んでいた。

前相撲は黒星デビューを悔しがる一方で「全てにおいて負けないようになりたい」と意欲を語っていた。しこ名は場所前に師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）から「鉄のように硬く真っすぐ相撲道を歩んでほしい」と授かったと話していた。

また、大相撲夏場所で２５場所ぶり２度目の優勝を果たした小結若隆景を末弟、幕内若元春を次兄とする大波三兄弟の長兄である若隆元（３４）＝荒汐、本名・大波渡＝は引退し、若者頭に転職する。

▽引退力士は以下の通り

剣翔（追手風）

勇磨（阿武松）

富士の山（藤島）

朝大洞（高砂）

琴羽黒（佐渡ケ嶽）

琴ノ藤（佐渡ケ嶽）

坂井（大嶽）

毅ノ司（雷）

龍勢旺（芝田山）

高馬山（尾上）

高倉山（尾上）

薩摩桜（式秀）

武田（中村）

栃乃島（春日野）

葛の錦（錦戸）

照豊（立浪）

三船（伊勢ケ浜）

隈乃花（武隈）

鉄富士（伊勢ケ浜）※新序出世

若隆元（荒汐）※若者頭に転職