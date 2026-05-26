JO1佐藤景瑚、涙腺崩壊寸前？「ちょっと酔ってきて」オーディション中の心境も告白【モデルプレス独占カットあり】
【モデルプレス＝2026/05/26】5月27日よる11時より、TELASAにて新番組「かまいたち濱家の一品一杯一曲」が配信される。【独占カットあり】
【写真】JO1佐藤景瑚、学ラン脱ぎ筋肉披露
芸能界きっての愛酒家として知られる、かまいたちの濱家隆一。そんな彼が「こんな良い番組、なかなかない！」と豪語する、ほぼ趣味の新番組「かまいたち濱家の一品一杯一曲」が誕生。5月27日よる11時からTELASAにて4本同時先行配信、さらに翌日28日深夜1時25分からはテレビ朝日にて特別編を放送する。本番組では、濱家がゲストとともに居酒屋へ。「その時食べたい一品」と「飲みたい一杯」、さらに「ゲストの思い出の一曲」を楽しみながら、のんびりまったり…濃密トークを繰り広げる。
記念すべき初回ゲストは、濱家が「お姉ちゃんみたい」と言うほど親近感を覚えている俳優・黒谷友香。テレビ番組で共演して以来、すっかり意気投合したという2人が今回、東京・武蔵小山で念願のサシ飲みを実現する。2人がまず訪れたのは、おでん屋さん。黒谷も「癒される」と虜になったおでん、そして濱家が「食リポが出てこないくらい新しい！」と感動した料理に舌鼓を打ちながら、ともに大阪出身の2人は“バリバリの関西弁”でトークを繰り広げることに。 黒谷のデビュー当時のエピソードや、関東に30年以上住んでも抜けないという黒谷のかなり強め（？）な関西弁について、話は盛りに盛り上がる。
さらに、2軒目の寿司店でも黒谷の第一印象に加え、濱家もうらやむ東京と千葉の二拠点生活の様子など、トークは膨らむ一方。超フランクな黒谷の素顔が、次々とあらわになり…。そんな黒谷がそれぞれの店で選んだ思い出の一曲は、「初めてコンサートに行った」というバンドの大ヒット曲、そして「高校時代、バンドを組んでいた時に聴いた」という楽曲。エモさ全開――懐かしのラジカセで各曲を改めて聴いた2人の反応、そして黒谷が選んだ楽曲のタイトルとは一体？本物の姉弟さながらのトークが展開される。
2人目のゲストは、濱家がプライベートでも飲んだことがあるというJO1（ジェーオーワン）の佐藤景瑚。東京・五反田で落ち合った2人は、カジュアルなイタリアン酒場へ向かうが…。テラス席に座り、心も一気に開放的になった2人は、調子に乗って（？）ワインを注文。お酒の勢いもあり、（秘）エピソードを惜しみなく披露することに。濱家とJO1メンバー全員のご飯会での思い出や、週2〜3回フットサルをしているという佐藤の意外な交友関係、さらに濱家も仰天したJO1の共同生活の実態など、聞き捨てならない話が次々と飛び出す。
さらに、今回はまさかの事態も発生。小学校の卒業式で、大好きな先生が歌ってくれた思い出の曲を聴いた途端、「ちょっと酔ってきて、泣いちゃいそう…」と漏らし、涙をこらえようと格闘し…。しかも今回、予想外の出来事はまだまだ続く。2軒目のろばた焼き店では、佐藤が「これがキッカケで僕も日本酒が好きになったらいいな」と言い、普段はあまり飲まない日本酒に挑戦。濱家が注文した絶品トロサバとの相性も抜群だったこともあり、ぐんぐん酒が進み…。果たして、佐藤はこの番組を機に、本格的に日本酒に目覚めるのか。
また、2軒目では、佐藤がデビューの切符を見事つかんだオーディション中の心境も告白。1次審査で歌った曲を、濱家と一緒に聴くことに。大切な思い出を改めて振り返りながら、佐藤のJO1メンバーへの熱い思いや、今後の野望も真摯に語られる。（modelpress編集部）
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◆新番組「かまいたち濱家の一品一杯一曲」誕生
芸能界きっての愛酒家として知られる、かまいたちの濱家隆一。そんな彼が「こんな良い番組、なかなかない！」と豪語する、ほぼ趣味の新番組「かまいたち濱家の一品一杯一曲」が誕生。5月27日よる11時からTELASAにて4本同時先行配信、さらに翌日28日深夜1時25分からはテレビ朝日にて特別編を放送する。本番組では、濱家がゲストとともに居酒屋へ。「その時食べたい一品」と「飲みたい一杯」、さらに「ゲストの思い出の一曲」を楽しみながら、のんびりまったり…濃密トークを繰り広げる。
◆かまいたち濱家“お姉ちゃん”黒谷友香と関西弁トーク
記念すべき初回ゲストは、濱家が「お姉ちゃんみたい」と言うほど親近感を覚えている俳優・黒谷友香。テレビ番組で共演して以来、すっかり意気投合したという2人が今回、東京・武蔵小山で念願のサシ飲みを実現する。2人がまず訪れたのは、おでん屋さん。黒谷も「癒される」と虜になったおでん、そして濱家が「食リポが出てこないくらい新しい！」と感動した料理に舌鼓を打ちながら、ともに大阪出身の2人は“バリバリの関西弁”でトークを繰り広げることに。 黒谷のデビュー当時のエピソードや、関東に30年以上住んでも抜けないという黒谷のかなり強め（？）な関西弁について、話は盛りに盛り上がる。
さらに、2軒目の寿司店でも黒谷の第一印象に加え、濱家もうらやむ東京と千葉の二拠点生活の様子など、トークは膨らむ一方。超フランクな黒谷の素顔が、次々とあらわになり…。そんな黒谷がそれぞれの店で選んだ思い出の一曲は、「初めてコンサートに行った」というバンドの大ヒット曲、そして「高校時代、バンドを組んでいた時に聴いた」という楽曲。エモさ全開――懐かしのラジカセで各曲を改めて聴いた2人の反応、そして黒谷が選んだ楽曲のタイトルとは一体？本物の姉弟さながらのトークが展開される。
◆JO1佐藤景瑚が涙 メンバーとの思い出＆交友関係語る
2人目のゲストは、濱家がプライベートでも飲んだことがあるというJO1（ジェーオーワン）の佐藤景瑚。東京・五反田で落ち合った2人は、カジュアルなイタリアン酒場へ向かうが…。テラス席に座り、心も一気に開放的になった2人は、調子に乗って（？）ワインを注文。お酒の勢いもあり、（秘）エピソードを惜しみなく披露することに。濱家とJO1メンバー全員のご飯会での思い出や、週2〜3回フットサルをしているという佐藤の意外な交友関係、さらに濱家も仰天したJO1の共同生活の実態など、聞き捨てならない話が次々と飛び出す。
さらに、今回はまさかの事態も発生。小学校の卒業式で、大好きな先生が歌ってくれた思い出の曲を聴いた途端、「ちょっと酔ってきて、泣いちゃいそう…」と漏らし、涙をこらえようと格闘し…。しかも今回、予想外の出来事はまだまだ続く。2軒目のろばた焼き店では、佐藤が「これがキッカケで僕も日本酒が好きになったらいいな」と言い、普段はあまり飲まない日本酒に挑戦。濱家が注文した絶品トロサバとの相性も抜群だったこともあり、ぐんぐん酒が進み…。果たして、佐藤はこの番組を機に、本格的に日本酒に目覚めるのか。
また、2軒目では、佐藤がデビューの切符を見事つかんだオーディション中の心境も告白。1次審査で歌った曲を、濱家と一緒に聴くことに。大切な思い出を改めて振り返りながら、佐藤のJO1メンバーへの熱い思いや、今後の野望も真摯に語られる。（modelpress編集部）
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