見慣れたあのパッケージが…こんな色に…カルビーの「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」「フルグラ」など１４品は順次パッケージが白黒に変わります。

背景にあるのはイラン情勢の緊迫化などを受けた「ナフサの供給不足」です。ナフサ不足の影響はこんなところでも…

県薬剤師会 中川潤子副会長「本当にギリギリで毎日綱渡りしてるみたいな感じ」

東区にある薬局では粉薬を包む分包紙や軟膏などを入れる容器を１カ月ほど前に注文したものの未だに入荷されず、不足している状況だといいます。

このすべてがプラスチックの原材料となるナフサ由来のものです。

県薬剤師会 中川潤子副会長「（分包紙は）多い時だったらこの１巻が１～２週間でなくなるという感じ。（あと残りはどのくらい？）残りはこれが１つと今使っているやつ」

薬局では患者への影響をできるだけ減らそうと、分包紙のサイズを小さめに設定し節約するなど工夫を続けています。薬の価格や品質などには影響はないとしていますが今後の見通しがたたず不安は尽きません。

県薬剤師会 中川潤子副会長「高市総理も（対策を）やってますよと仰るので信じるしかないけど、現場は現実こうなんだよと訴えたい」

一方こちらのホームセンターでは…

ＤＣＭ川内店 三浦貴司副店長「今はですね一部の商品になるんですけれども商品が全く入ってこない状況というのが発生しております」

ナフサ不足により売り場ではカー用品のエンジオイルやＤＩＹなどで使う油性塗料のうすめ液、引っ越しの荷造りに欠かせないビニールひもなどが品薄状態や在庫限りになっていました。

さらにラップに関しては現状の在庫は充分ですが、まとめ買いなどのキャンペーンを取りやめているということです。

ＤＣＭ川内店 三浦貴司副店長「常に（本部から）リアルタイムでナフサ関連の状況を送ってきていて、供給がストップしたものに関しましては在庫限りですとかお客様に分かりやすくお伝えするように指示が来ている状況です」

今後、影響が長引くとプラスチック製品の自転車ヘルメットや、園芸用の耕運機などの燃料である混合ガソリンなども不足する可能性があるということです。