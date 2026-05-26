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YouTubeチャンネル「集まれ文具ラバーズ」が、「文具店勤務13年目が選ぶ、結局使えるペンBEST3【ペンケースの中身全部見せます】」と題した動画を公開した。



動画では、文具店勤務13年目のありさんが、毎日愛用しているペンケースの中身30本と、仕事の効率アップにつながるお気に入りペンBEST3を紹介している。



ありさんが愛用するペンケースは、立てて使える大容量なほぼ日手帳の「stappo mini」。

中には用途に合わせて厳選されたボールペン14本、万年筆10本、その他のアイテムがぎっしりと詰まっている。



ボールペンの紹介では、3色のフリクションに油性ボールペンが加わったPILOT「フリクションボールスイッチ」を「1本で完結しちゃう、最高に革新的なボールペン」と高く評価。また、三菱鉛筆の「ユニボールZENTO シグニチャー」については、重量感のあるキャップ式ボディと0.7mmの青インクの組み合わせが「まるで万年筆のような書き心地」を生み出していると語った。



万年筆の紹介では、2000円台で手に入るPILOTの「ライティブ」をピックアップ。「めちゃくちゃ書き味が良い。2000円台でこの書き心地はマジで神コスパ」と絶賛し、初心者が後悔しない入門編として強く推薦した。



さらに、文具店スタッフとしての目線からペン選びのコツにも言及。「どんな紙に書くか、何用か」という用途を明確にすることが重要だと説き、「紙との相性がめちゃくちゃ大事」と独自の哲学を明かした。気になったペンは普段使う手帳などで1週間ほど試し書きし、色や太さが自分の好みに合うかを見極めることが失敗しない秘訣だという。



動画の終盤では、愛用ペンBEST3を発表。第3位にPILOT「ライティブ」、第2位に三菱鉛筆「ユニボールZENTO シグニチャー」がランクインし、栄えある第1位にはPILOT「フリクションボールスイッチ」が選ばれた。



単なるペンの紹介にとどまらず、プロならではの視点でそれぞれの魅力や活用法が語られた本動画。仕事の効率アップや日々のモチベーション向上のために、自分にぴったりの相棒を見つけるための大いなるヒントとなりそうだ。