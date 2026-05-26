『キャプテン翼 ライジングサン FINALS』

連載一時お休みのお知らせ



『キャプテン翼 ライジングサン FINALS』を

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2024年のネーム連載開始以降、週刊ペースで

連載を続けてまいりましたが、100話に到達した

この節目に… pic.twitter.com/obOAihMWYA