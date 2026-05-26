　データ班がイチ推しするロブチェン

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　「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

　▼傾向（過去１０年）

　皐月賞に続く牡馬クラシックの第２弾。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈２・３・２・３〉

　２番人気〈１・３・１・５〉

　３番人気〈２・３・０・５〉

　４番人気〈２・１・０・７〉

　５番人気〈１・０・０・９〉

　勝ち馬８頭、連対馬１８頭が５番人気以内と、人気サイドで決まりやすいレースだ。

　▼ステップ　　　　　

　　皐月賞〈８・１０・６・７６〉

京都新聞杯〈１・０・１・１５〉

　　毎日杯〈１・０・０・９〉

　　青葉賞〈０・０・２・１８〉

プリンシパ〈０・０・１・９〉

ＮＨＫマイ〈０・０・０・１２〉

　皐月賞組が圧倒的に優勢。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬８頭が３着以内。同全頭が５番人気以内に支持されていた。

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈２・６・４・５３〉

　　栗　東〈８・４・６・９５〉

　栗東所属馬が優勢。

　▼キャリア　　　　　

　勝ち馬９頭が４、５戦。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬９頭が芝の重賞ウイナーで、同８頭に芝２０００メートル以上でのＶ経験があった。

　▼騎手　　　　　　　

　前走から乗り代わりのあった馬は〈２・１・２・５９〉と苦戦傾向。初コンビで勝利したのは２３年のレーン（タスティエーラ）のみ。

　▼馬格　　　　　　　

　勝ち馬８頭が前走時に５００キロ未満。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈０・１・０・９〉

　　先　行〈６・２・３・２３〉

　　差　し〈２・６・７・７０〉

　　まくり・追込

　　　　　〈２・１・０・４５〉

　勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。

　▼注目馬　全項目クリアはおらず、皐月賞馬ロブチェンが唯一の減点１。ライバルの追随を許さず、ここで世代頂点の座を揺るぎないものにするか。（記録室）