「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

▼傾向（過去１０年）

皐月賞に続く牡馬クラシックの第２弾。

▼人気

１番人気〈２・３・２・３〉

２番人気〈１・３・１・５〉

３番人気〈２・３・０・５〉

４番人気〈２・１・０・７〉

５番人気〈１・０・０・９〉

勝ち馬８頭、連対馬１８頭が５番人気以内と、人気サイドで決まりやすいレースだ。

▼ステップ

皐月賞〈８・１０・６・７６〉

京都新聞杯〈１・０・１・１５〉

毎日杯〈１・０・０・９〉

青葉賞〈０・０・２・１８〉

プリンシパ〈０・０・１・９〉

ＮＨＫマイ〈０・０・０・１２〉

皐月賞組が圧倒的に優勢。

▼前走内容

勝ち馬８頭が３着以内。同全頭が５番人気以内に支持されていた。

▼所属

美 浦〈２・６・４・５３〉

栗 東〈８・４・６・９５〉

栗東所属馬が優勢。

▼キャリア

勝ち馬９頭が４、５戦。

▼実績

勝ち馬９頭が芝の重賞ウイナーで、同８頭に芝２０００メートル以上でのＶ経験があった。

▼騎手

前走から乗り代わりのあった馬は〈２・１・２・５９〉と苦戦傾向。初コンビで勝利したのは２３年のレーン（タスティエーラ）のみ。

▼馬格

勝ち馬８頭が前走時に５００キロ未満。

▼決め手

逃 げ〈０・１・０・９〉

先 行〈６・２・３・２３〉

差 し〈２・６・７・７０〉

まくり・追込

〈２・１・０・４５〉

勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 全項目クリアはおらず、皐月賞馬ロブチェンが唯一の減点１。ライバルの追随を許さず、ここで世代頂点の座を揺るぎないものにするか。（記録室）