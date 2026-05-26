【日本ダービー】ロブチェン 揺るぎない世代頂点へ 唯一減点１のデータも２冠を支持
「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）
▼傾向（過去１０年）
皐月賞に続く牡馬クラシックの第２弾。
▼人気
１番人気〈２・３・２・３〉
２番人気〈１・３・１・５〉
３番人気〈２・３・０・５〉
４番人気〈２・１・０・７〉
５番人気〈１・０・０・９〉
勝ち馬８頭、連対馬１８頭が５番人気以内と、人気サイドで決まりやすいレースだ。
▼ステップ
皐月賞〈８・１０・６・７６〉
京都新聞杯〈１・０・１・１５〉
毎日杯〈１・０・０・９〉
青葉賞〈０・０・２・１８〉
プリンシパ〈０・０・１・９〉
ＮＨＫマイ〈０・０・０・１２〉
皐月賞組が圧倒的に優勢。
▼前走内容
勝ち馬８頭が３着以内。同全頭が５番人気以内に支持されていた。
▼所属
美 浦〈２・６・４・５３〉
栗 東〈８・４・６・９５〉
栗東所属馬が優勢。
▼キャリア
勝ち馬９頭が４、５戦。
▼実績
勝ち馬９頭が芝の重賞ウイナーで、同８頭に芝２０００メートル以上でのＶ経験があった。
▼騎手
前走から乗り代わりのあった馬は〈２・１・２・５９〉と苦戦傾向。初コンビで勝利したのは２３年のレーン（タスティエーラ）のみ。
▼馬格
勝ち馬８頭が前走時に５００キロ未満。
▼決め手
逃 げ〈０・１・０・９〉
先 行〈６・２・３・２３〉
差 し〈２・６・７・７０〉
まくり・追込
〈２・１・０・４５〉
勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。
▼注目馬 全項目クリアはおらず、皐月賞馬ロブチェンが唯一の減点１。ライバルの追随を許さず、ここで世代頂点の座を揺るぎないものにするか。（記録室）