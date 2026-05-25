巨人の阿部慎之助監督（47）が長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕されましたが、先ほど、釈放されました。

【写真を見る】【速報】巨人・阿部慎之助監督を暴行の疑いで現行犯逮捕 先ほど釈放 警視庁

捜査関係者によりますと、25日午後7時すぎ、児童相談所から「父親から暴力を受けた。殴られた」と110番通報がありました。阿部監督が東京・渋谷区にある自宅で、18歳の自分の長女の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたとみられています。

警視庁が飲酒の検査をした結果、阿部監督の呼気からはアルコールが検出されたということです。

当時、自宅の部屋には阿部監督と妻、18歳の長女と15歳の次女のあわせて4人が一緒にいて、妻と15歳の次女が事件を目撃していたということです。

調べに対し、阿部監督は「姉妹でケンカしてるところを静かにしろといったら娘が言い返してカッとなった」などと、事実関係を認めているということです。

警視庁は証拠隠滅や逃亡のおそれがないとして、阿部監督を26日午前0時10分、釈放しました。今後は任意で捜査するということです。

阿部監督は、2000年のドラフト会議1位で巨人に入団し、捕手として活躍。2024年シーズンから巨人の一軍監督に就任し、1年目からチームを4年ぶりのリーグ優勝に導いています。

巨人は、26日、本拠地の東京ドームでプロ野球セ・パ交流戦に臨む予定です。

読売巨人軍の国松徹代表取締役社長は以下のようなコメントを出しました。

「暴力は許されないことで、極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部慎之助監督については進退を含め処分を検討します。明日以降は橋上秀樹オフェンスチーフコーチに監督代行を務めてもらいます」