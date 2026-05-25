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実業家のマイキー佐野氏が認めた！医学×ビジネスで再現性を追う経営者が語る数字管理の極意

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実業家のマイキー佐野氏のチャンネルに、2年来の友人でもある経営者・松田圭太氏がゲストとして登場した。医学出身の研究者気質を持ちながら、若くして複数の事業で大きな成果を挙げてきた異色の経営者だ。対談はプライベートな雰囲気の中で進み、松田氏の経歴から経営哲学、著書の裏側まで話題は多岐にわたった。



対談の序盤で話題になったのが、松田氏の著書だ。腰痛治療の通説に正面から切り込んだ内容で、AIを一切使わず200ページを自身で書き上げたという。厚生労働省や整形外科学会のエビデンスをもとに、現場の医師でも見落としがちな事実を平易な言葉で解説している。「全部エビデンスベースです」という言葉には、研究者としての揺るぎないこだわりが滲んでいた。慢性的な痛みを抱える人には、一度手に取る価値のある一冊として紹介された。



ビジネスと研究、どちらが楽しいかと問われた松田氏は「研究している時」と即答した。ビジネスとは「研究したことをアウトプットする場」であり、仮説を立てて検証するプロセスそのものに喜びを感じているのだという。研究者の視点でビジネスを眺めるスタンスが、事業の再現性につながっていると語る。



経営においては「コントロールできるかどうか」を最優先に置き、数字を徹底管理する方針を貫く。「数字は絶対に嘘をつかない」という言葉は、科学的思考の体現そのものだ。売上を掛け算として設計し、広告の転換率やファネルを緻密に管理することで再現性を担保するという手法は、数字を武器に変える発想から生まれている。



一方、多くの経営者に対する評価は率直だ。数字に弱く、一発の成功を再現性あるビジネスと誤認しているケースが多いと淡々と指摘する。運とタイミングで掴んだ成果を実力と混同した経営者が陥る落とし穴は深い。そうした見立ては、データと仮説検証で事業を積み上げてきた松田氏ならではだ。



佐野氏と松田氏、2人の対談は深い信頼関係に裏打ちされたフランクな掛け合いの中で展開し、それぞれが持つ独自の思考軸が自然と浮かび上がる内容となっている。