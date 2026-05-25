ハンズ渋谷、11月で営業終了 48年の歴史に幕「最終営業日まで、ハンズらしく…」
ハンズは25日、ハンズ渋谷が11月をもって営業を終了すると発表した。
【画像】ハンズ渋谷、11月で営業終了 48年の歴史に幕
書面では「株式会社ハンズ（本社:東京都新宿区、代表取締役社長：桜井 悟）は、賃貸借契約の満了に伴い2026年11月をもちましてハンズ渋谷店の営業を終了させていただきます。1978年9月に開業したハンズ渋谷店は、48年余りの永きにわたり、国内外から多くのお客様にご利用いただき、皆様の「生活文化の創造」をお手伝いしてまいりました。 これまで賜わりました温かいご愛顧とご支援に対し、すべてのお客様、関係者の皆様に心より感謝を申し上げます」と伝えた。
続けて「ハンズ渋谷店が培ってきたリアル店舗ならではの「ワクワクするお買い物体験」という私たちの原点、そしてスタッフ一人ひとりの熱い思いは、店舗という形が無くなっても決して消えることはありません」との思いを記した。
その上で「この48年間の大切な財産を全国のハンズ、新たなハンズへとしっかりと引継ぎ、これからもお客様の期待を超える「ソウゾウ」と「ワクワク」を生み出し続けてまいります。ハンズ渋谷店は最終営業日まで、ハンズらしく、全力で「お買い物体験の楽しさ」をお届けしてまいりますので、ぜひご期待ください」としている。
【画像】ハンズ渋谷、11月で営業終了 48年の歴史に幕
書面では「株式会社ハンズ（本社:東京都新宿区、代表取締役社長：桜井 悟）は、賃貸借契約の満了に伴い2026年11月をもちましてハンズ渋谷店の営業を終了させていただきます。1978年9月に開業したハンズ渋谷店は、48年余りの永きにわたり、国内外から多くのお客様にご利用いただき、皆様の「生活文化の創造」をお手伝いしてまいりました。 これまで賜わりました温かいご愛顧とご支援に対し、すべてのお客様、関係者の皆様に心より感謝を申し上げます」と伝えた。
その上で「この48年間の大切な財産を全国のハンズ、新たなハンズへとしっかりと引継ぎ、これからもお客様の期待を超える「ソウゾウ」と「ワクワク」を生み出し続けてまいります。ハンズ渋谷店は最終営業日まで、ハンズらしく、全力で「お買い物体験の楽しさ」をお届けしてまいりますので、ぜひご期待ください」としている。