国産小麦×北海道産バター！ パティスリー・ブーランジェリー「プレファレンス」

東京・新中野のPatisserie・Boulangerie Preference（パティスリー・ブーランジェリー プレファレンス）が、この春、新商品「Pre Scone（プレスコーン）」の販売を開始します。

紅茶・フランボワーズ・抹茶＆黒豆など全6フレーバーがそろい、伊勢丹新宿店で開催されるスイーツの祭典「マ・パティスリー 2026」にてお披露目となります。

パティスリー・ブーランジェリー「プレファレンス」





店舗名：パティスリー・ブーランジェリー「プレファレンス」所在地： 東京都 中野区本町4-6-20 1F営業時間：10:00〜19:00アクセス： 東京メトロ 丸の内線「新中野駅」3番出口から徒歩3分販売開始：2026年5月26日（火）〜販売場所：新中野本店 / 伊勢丹新宿店 本館6階 催物場「マ・パティスリー 2026」（5月26日〜6月1日）

パティスリー・ブーランジェリー「プレファレンス」は、「スコーンとはこういうもの」という前提を見つめ直すところから20年の研究を重ね、しっとりとした口あたりとケーキのようなやわらかな食感を持つ新商品「Pre Scone（プレスコーン）」を完成させます。

国産小麦と北海道産バターをベースに、ナッツや果実が練り込まれており、一口ごとに異なる味わいと食感が広がります。

第一弾のお披露目の場は、全国の人気パティスリーが集う「マ・パティスリー 2026」。

伊勢丹新宿店 本館6階 催物場にて2026年5月26日（火）から6月1日（月）まで出店するほか、新中野本店でも同日より販売が始まります。

Pre Scone（プレスコーン）とは





「Pre Scone」は、伝統的なスコーンの定義を大切にしつつ、プレファレンスがスコーンの”前提（Prelude）”をつくり直した新しい提案です。

素朴でパサつきがちという従来のスコーン像に対し、20年にわたる試行錯誤の末に、それだけで満足できるしっとりとした食感を実現しています。

国産小麦と北海道産バターをベースとした生地に、ナッツや果実をふんだんに練り込むことで、一口ごとに異なる味わいと食感が楽しめる仕立てとなっています。

全6フレーバーがそろい、定番からフルーツ系・和素材系まで幅広いラインナップです。

全6フレーバーラインナップ

「Pre Scone（プレスコーン）」は、個性の異なる6種のフレーバーで展開されます。

アールグレーの香りが広がる定番の紅茶から、宇治抹茶と黒豆を組み合わせた和素材系まで、素材の組み合わせが多彩です。

紅茶 のスコーン

アールグレーがやさしく香る生地を、外はさっくり・中はしっとりと焼き上げたラインナップの定番フレーバーです。

フランボワーズのスコーン

フランボワーズ生地にジューシーなパインとクランベリーを合わせた、華やかな酸味が特徴のフレーバーです。

プルーンとブルーベリーのスコーン

プルーン・ブルーベリー・ホワイトチョコを組み合わせ、シナモンとカルダモンをほんのり効かせた、重層的な風味のスコーンです。

メープルとピーカンナッツのスコーン

メープルシュガーのやさしい甘みと、香ばしいピーカンナッツの食感が組み合わさった一品です。

抹茶 と黒豆のスコーン

宇治抹茶の濃厚な香りと黒豆のやさしい甘みを生地に閉じ込め、しっとりと焼き上げたフレーバーです。

ショコラとマカダミアナッツのスコーン

チョコチップとマカダミアナッツにオレンジの香りをアクセントとして加えた、奥行きのある味わいのスコーンです。

店舗・オーナーシェフ紹介





パティスリー・ブーランジェリー「プレファレンス」は、東京メトロ 丸の内線「新中野駅」3番出口から徒歩3分の場所に位置する、2023年オープンのパティスリー・ブーランジェリーです。





営業時間は10:00〜19:00で、オンラインストアでも購入に対応しています。





オーナーシェフの池田 龍一氏は、恵比寿「QED CLUB」、自由が丘「モンサンクレール」でパティシエとして修行後、モンサンクレールと同グループ5ブランドの統括責任者を15年間務めた実力者です。

その後、駒場東大前「Boulangerie Le Ressort」を経て、2023年に独立し東京・新中野に「Preference」をオープンします。

「マ・パティスリー 2026」への出店は、全国の人気パティスリーが一堂に会するスイーツの祭典での初披露となります。

国産小麦と北海道産バター、宇治抹茶やメープルシュガーなど上質な素材を組み合わせた全6フレーバーは、プレファレンスが20年かけてたどり着いたスコーンの新提案です。

パティスリー・ブーランジェリー「プレファレンス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「マ・パティスリー 2026」での販売期間はいつからいつまでですか？

A. 2026年5月26日（火）から6月1日（月）までの期間、伊勢丹新宿店 本館6階 催物場にて販売されます。

新中野本店では同じく5月26日より通常販売が開始されます。

Q. Pre Scone（プレスコーン）はどのようなフレーバーが用意されていますか？

A. 紅茶、フランボワーズ、プルーンとブルーベリー、メープルとピーカンナッツ、抹茶と黒豆、ショコラとマカダミアナッツの全6フレーバーが用意されています。

詳細は公式インスタグラムアカウントおよびオンラインストアに掲載されます。

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