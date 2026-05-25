シーズン２位でプレーオフへ！

◇５月９日／2025-26 リーグＨ レギュラーシーズン男子第26節

▢大和町総合体育館

豊田合成ブルーファルコン名古屋vsトヨタ自動車東日本レガロッソ宮城

写真：日本代表「彗星JAPAN」のキャプテンを務めた水町孝太郎

国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグH。V 6を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は、現在リーグ７位のトヨタ自動車東日本レガロッソ宮城と対戦した。

試合が始まるとヨアン・バラスケス（ブルーファルコン）が前半だけで5得点を挙げる大活躍。日本代表「彗星JAPAN」のキャプテンを務めた水町孝太郎をはじめ、選手層の厚みを活かした王者らしい攻撃で15-８で前半を終えた。後半も開始25秒でリーグ歴代記録絶賛更新中の小塩豪紀がスピード得点を決め、王者らしいペースで試合が進み、31-24でブルーファルコンが勝利した。ブルーファルコンはこの試合でレギュラーシーズンの全ての試合が終了し、レギュラーシーズンを2位で終えた。

レギュラーシーズンが終了し、残すはリーグの頂点を決める2025-26 リーグH プレーオフのみとなった。WOMEN’S DIVISIONはレギュラーシーズン女子上位５チームによるトーナメント方式、MEN’S DIVISIONはレギュラーシーズン男子上位６チームによるトーナメント方式で行われる。そのうちレギュラーシーズン男子１位２位のチームにはシード権が与えられる。一見、プロ野球のクライマックスシリーズと同じように見えるがプレーオフは負ければ即敗退の一発勝負の舞台のため１試合にかけられる熱量は高校野球にも引けを取らないだろう。

プレーオフは国立代々木競技場第一体育館にて６月12日～６月14日の３日間に分けて開催され、ブルーファルコンは13日にセミファイナル第２試合でクォーターファイナル第２試合の勝利チームと対戦する。

写真：リーグ最多得点記録保持者の小塩