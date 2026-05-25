サッカーのAFC U17アジアカップ決勝でU-17中国代表がU-17日本代表に敗れて準優勝に終わったことを受け、中国ではU-17中国代表を率いる日本人の浮嶋敏監督の責任を問う声が多数上がっている。

23日（日本時間）に行われた決勝は、中国が自陣に引いて守備を固めるが、それを次々とこじ開けた日本が前半を3-0で折り返す。しかし、後半は反撃に出た中国のペースとなり、開始直後に1点を返すと78分にはペナルティーキック（PK）を決めて1点差に詰め寄った。それでも、さらなる反撃を許さなかった日本が3-2で粘る中国を振り切り、優勝をつかんだ。

試合後、中国サッカー協会は「浮嶋敏監督の指導の下で絶えず成長し変容を遂げた。グループリーグを粘り強く突破し、決勝トーナメントでは戦えば戦うほど勇ましくなった」などとU-17中国代表チームをたたえた。

一方で、評論家やファンからは浮嶋監督の責任を問う声が噴出している。著名なサッカー評論家の董路（ドン・ルー）氏は「比較しなければ真実は見えてこない。準決勝のウズベキスタン対日本と、決勝の中国対日本を比べると、前半の展開と結果はまったく異なっている。浮嶋監督の重大な采配ミスは明らかだ」と前半の消極的な戦いを批判した。

中国のスポーツメディア・直播吧に寄せられたコメントでは、共感度が高い順に「監督とゴールキーパーを変えるべき。やはり日本人は信用ならない」「人災。完全なる人災。浮嶋敏氏が全責任を負うべき」「浮嶋敏氏を退任させよ」「浮嶋敏よ、体面を保って自ら辞めてくれ」となった。

また、「後半は完全に圧倒していた。なぜ前半に3点も失うことになったのか」とのコメントに対しては、「単純なことだ。われわれの監督が日本人だからだ」との返信が付き、多くの共感を集めている。

このほかにも、「浮嶋監督は退任せよ！！」「監督の責任。前半の戦い方はどうなってるんだ」「この結果は受け入れられない。もっと良い試合ができたはずだ」「完全なる人災。指揮官が無能。選手たちがかわいそう」「もう日本人監督はごめんだ」といった厳しい声が殺到している。（翻訳・編集/北田）