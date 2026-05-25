◆米大リーグ レッドソックス５―６ツインズ（２４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ツインズ戦に「５番・指名打者」でフル出場し、０−１で１点を追う２回先頭の１打席目に、右翼ポール際へ今季１号となる一時同点となるソロを放った。

昨季最終戦の２５年９月２８日（同２９日）の本拠地・タイガース戦以来２３８日ぶりの本塁打。今季１０７打席目に、日本人では１０人目のメジャー通算３０号を放つと、第２打席は左翼の名物フェンス「グリーンモンスター」に直撃する二塁打を放ち、今季６度目のマルチ安打を達成するなど、４打数２安打１打点２得点、打率は２割６分３厘となった。チームは６回に逆転を許し、３連敗でツインズにスイープを許した。

吉田のバットから放たれた弾道が、ボストンの雨を切り裂いた。カウント１−２からの４球目。見送ればボールという低めのチェンジアップをすくい上げた。打球は本拠地名物、右翼のペスキー・ポール際へ。飛距離３９３フィート（約１２０メートル）、打球速度１０８・６マイル（約１７４・８キロ）、打球角度２４度の弾道でフェンスを越えていった。チームの若返り方針で出場機会が減った今季。この日は３試合ぶり、今季２３度目のスタメンだった。開幕から１０７打席目で出た今季１号は、メジャー４年目で、節目のメジャー通算３０号。日本人１０人目の通算３０本塁打となった。

「やっぱりね、１本目が出ていなかったので。いずれ出るだろうとは思っているんですけど、やっぱり結果がゼロでしたので。チェンジアップが多い投手なので、ある程度狙っていました」とホッとした表情で振り返った。

断続的な雨が降る悪コンディションの中、試合を敢行。吉田は打席ごとにグローブを乾かし、バットを拭いて挑んだ４打席だった。第２打席は、高めの直球を逆方向に。左翼の名物グリーンモンスター直撃の二塁打で、今季６度目のマルチ安打を達成すると、２死からメイヤーの右前打で一時勝ち越しとなるホームに生還した。

「打球自体はそんな強い当たりではなかったですけど、飛んだコースが良かった。ここの球場の特徴を活かした」とうなずいた吉田。低めと高めをそれぞれ、本拠地名物、右翼ポールと左翼の壁へ広角に打ち分ける打撃技術で、４月５日以来となる長打でのマルチ安打を達成した。

試合は猛反撃及ばず５−６。同カードのスイープを許し、３連敗となったトレーシー暫定監督は「マサは、素晴らしい打席だった。強くいい当たりが沢山あった。寒くて雨の中、我々はいいスイングをして粘ったけれど、タフな結果になった」と振り返った。