【殿堂入り】クックパッドで人気！豚挽肉の簡単海苔つくね

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.121】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

毎日のお弁当作りで、おかずのレパートリーが少ないというお悩みの方はいませんか？そんな悩みは、誰もが一度は抱えるお悩みあるあるです。そんな時はクックパッドで人気のおかずレシピをぜひ活用してみてください。今回は1400件以上の感動したつくれぽが投稿されている、豚ひき肉の簡単のりつくねのレシピをご紹介します。

つくれぽ1400件超の人気レシピ「豚ひき肉の簡単のりつくね」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：ひき肉に味噌を加える



ポイント2：ひき肉とのりを密着させる



ひき肉に味噌でしっかり味をつけることによって、たれがなくてもしっかりとご飯に合う味わいのつくねが完成します。また、成形の際にのりとひき肉だねをしっかり密着させると、焼く時にはがれる心配が少なくなりますよ。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「簡単おいしい！お弁当の新しいレパートリー嬉しいです」「のりが良い仕事をしています。とにかく簡単でおいしい」と、毎日のお弁当作りに役立っているという感動のつくれぽが寄せられています。

いつものひき肉にのりの味と香りをまとわせることで、ご飯がしっかり進むメインおかずが簡単に作れるのは嬉しいですね。ご自身やご家族のお弁当作りにぜひレシピを役立ててくださいね。

（TEXT：菱路子）

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