2026年5月24日（日） MLB エンゼルス vs レンジャーズ 試合結果
開催：2026.5.24
会場：エンゼルスタジアム
結果：[エンゼルス] 5 - 2 [レンジャーズ]
MLBの試合が24日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとレンジャーズが対戦した。
エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。
1回裏、2番 マイク・トラウト 初球を打ってセンターへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 2-0 TEX
2回表、7番 エセケル・デュラン 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでレンジャーズ得点 LAA 2-1 TEX
5回裏、3番 ノーラン・シャヌエル 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 3-1 TEX
7回表、9番 カイル・ヒガシオカ 2球目を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 LAA 3-2 TEX
8回裏、7番 オスワルド・ペラザ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 5-2 TEX
試合は5対2でエンゼルスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はエンゼルスのウォルバート・ウレーニャで、ここまで2勝4敗0S。負け投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで5勝5敗0S。エンゼルスのイエーツにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
ここまでエンゼルスは19勝34敗で7.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方レンジャーズは24勝27敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-24 14:08:24 更新