開催：2026.5.24

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 5 - 2 [レンジャーズ]

MLBの試合が24日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとレンジャーズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。

1回裏、2番 マイク・トラウト 初球を打ってセンターへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 2-0 TEX

2回表、7番 エセケル・デュラン 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでレンジャーズ得点 LAA 2-1 TEX

5回裏、3番 ノーラン・シャヌエル 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 3-1 TEX

7回表、9番 カイル・ヒガシオカ 2球目を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 LAA 3-2 TEX

8回裏、7番 オスワルド・ペラザ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 5-2 TEX

試合は5対2でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのウォルバート・ウレーニャで、ここまで2勝4敗0S。負け投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで5勝5敗0S。エンゼルスのイエーツにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでエンゼルスは19勝34敗で7.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方レンジャーズは24勝27敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-24 14:08:24 更新