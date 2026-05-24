「ブルワーズ−ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、わずか６球で先制点を失った。いきなり３失点の立ち上がりだったが、しっかりと修正し５回３失点。３勝目の権利を手に降板した。

初回、１番・チョウリオにカウント１ボールからのフォーシームを捉えられ、センターオーバーのエンタイトル二塁打を浴びた。いきなり得点圏に走者を背負うと、続くテュラングには外角スプリットを左翼線に運ばれる適時二塁打であっさりと先制点を失ってしまった。

さらに続くボーンが放ったボテボテの投ゴロを素手でキャッチし、一塁へ送球するも痛恨の悪送球に。フリーマンがミットも出せないほど大きくそれた適時失策で２点目を失った。

イエリッチは遊ゴロに打ち取って最初のアウトを奪うと、サンチェスには四球を与えたが、バウアーズをスプリットで空振り三振。２死までこぎつけたが、フレリックにタイムリーを浴びて３失点となった。

前日のゲームでもロブレスキーが初回に４失点を喫するなど、直近１０試合で８勝２敗と勢いにのっていたブルワーズ打線につかまってしまった。そして佐々木も初回に３失点を喫し、敵地には大歓声が響き渡った。

二回は３球で２死にこぎつけたが、打順が１番に戻りチョウリオに中堅フェンス直撃の二塁打を浴びた。テュラングにはスプリットを見極められ、四球でピンチを広げた。ボーンは高めのフォーシームで押し込み、何とか右飛に仕留めてスコアボードにゼロを刻んだ。三回は立ち直って三者凡退に封じた。

すると打線がパヘズの適時二塁打、テオスカー・ヘルナンデスの逆転３ランで一気に逆転に成功。佐々木はテンポを上げて下位打線を三者凡退に抑え、ゲームの流れを引き寄せた。五回も３イニング連続の三者凡退、打者１０人連続アウトで３勝目の権利を引き寄せた。

この回限りでマウントを降りる形になり、リードを守って２番手のベシアに引き継いだ右腕。初回に大量失点しながらもゲームを壊さずにしっかりと立て直したことは今後につながる要素だ。

前回登板でメジャー自己最長の７回を投げ１失点に抑えて２勝目をマーク。ここ３試合は安定したマウンドを見せていた佐々木。また成長を感じさせるゲームとなった。