敵地ブルワーズ戦

米大リーグ、ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地ブルワーズ戦に1-5で敗れた。大谷翔平投手は「1番・DH」で出場。4打数1安打1四球1打点だった。試合前、球場で目撃された少女の儚げな表情に目を奪われる日本ファンが続出した。

試合開始1時間半前、物欲しそうに佇んでいた。

ブルワーズ本拠地の客席に現れたのは、ドジャースのキャップを被った金髪の少女。手書きのボードを掲げ、「Ohtani すごいですね！ can you sign my ball Please（ボールにサインしてくれませんか？）」のメッセージが記してあった。大谷のファンのようで、ぎこちない平仮名を織り交ぜながら思いを込めて作成したようだ。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」の公式Xは「今夜の試合前、ショウヘイ・オオタニのサインがもらえることを願っていたミルウォーキーのドジャースファン」と綴って、実際の写真を投稿。大谷に一途な姿がネット上で拡散され、日本ファンの反響を呼んだ。

「この子を見て癒されましょう」

「大谷くん、この少女にサインしてあげてください」

「上手に書けてます」

「AIかと思うほどの美少女です」

「伝えたい気持ちが伝わってくる手書きボード」

大谷は3回の第2打席で右前打を放ち、8試合連続安打としたが、チームは打線が沈黙。難敵ブルワーズとの3連戦初戦を落とした。



（THE ANSWER編集部）