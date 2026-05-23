以前は400円台→今や600円以上…世帯年収1000万円・38歳男性が「物価高」で買い控えるようになったもの
終わりの見えない物価高。食品やガソリン、推しのコンサート代などいろいろなものが値上がりする中、「特にこれはしんどい」と感じるポイントは人それぞれです。All About編集部が実施したアンケートには、実にさまざまな声が寄せられました。
今回はその中から、愛知県に住む38歳男性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。
・居住地：愛知県
・年齢：38歳
・家族構成：既婚（子あり）
・世帯人数：3人
・雇用形態：正社員
・職業：エンジニア
・世帯年収：1000万円
男性が物価高で一番苦しいと感じることは「食費」だそう。
「特に肉や野菜の価格上昇が大きく、以前は国産牛肉は、100gあたり400円台で購入していましたが、現在は600円以上となり購入を控えるようになりました。また、野菜も全体的に高騰しており、品質よりも価格重視で安価なものを選ぶなど、明らかに食生活の質を落としています」
男性は物価高騰に驚いているようで、「スーパーでの会計時に、以前と同じような量しか購入していないにもかかわらず、合計金額が明らかに高くなっていることに衝撃を受けました。特に周囲の家庭と比べて節約しているつもりでも支出が増えており、『これ以上削れる部分が少ない』と感じた時に、家計の厳しさを強く実感しました」といいます。
「まとめ買いによる無駄な外出の削減や、特売日を狙った購入を徹底しています。また、電気代の削減のために使用していない家電の待機電力を減らし、エアコンの設定温度も見直しています。さらに、ポイント還元率の高い決済方法を活用し、支出の中で少しでも実質的な負担軽減を図っています」
知恵を絞って物価高から家計を守っている男性ですが、将来についてはどのように考えているのでしょうか。
「このまま物価高が続けば、5年後には生活コストがさらに増加し、可処分所得が大きく圧迫されると考えています。10年後には老後資金の確保にも影響が出る可能性があり、将来への不安は大きいです。一方で、収入源の多様化や支出管理を強化することで、安定した生活基盤を維持できる状態にはしておきたいと考えています」
現在の生活だけではなく、今後の生活にも気を配る堅実さがうかがえます。
最後に、この苦しい状況を打破するために何が必要だと思うか、国や社会に求めることや、自分自身が現状を変えるために検討していることを聞きました。
「国や社会には、エネルギー価格や食品価格の安定化に向けた政策や、実質賃金の上昇につながる仕組みづくりを求めたいです。個人的には、副業やスキル向上による収入増加を検討しています。加えて、固定費の見直しや投資による資産形成も進め、長期的に家計の耐久性を高めていく必要があると考えています」
＜調査概要＞
物価高で一番苦しいと感じることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：76人、女性：173人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はその中から、愛知県に住む38歳男性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。
「これ以上削れる部分が少ない」と感じた時に……【回答者プロフィール】
・居住地：愛知県
・年齢：38歳
・家族構成：既婚（子あり）
・世帯人数：3人
・雇用形態：正社員
・職業：エンジニア
・世帯年収：1000万円
「特に肉や野菜の価格上昇が大きく、以前は国産牛肉は、100gあたり400円台で購入していましたが、現在は600円以上となり購入を控えるようになりました。また、野菜も全体的に高騰しており、品質よりも価格重視で安価なものを選ぶなど、明らかに食生活の質を落としています」
男性は物価高騰に驚いているようで、「スーパーでの会計時に、以前と同じような量しか購入していないにもかかわらず、合計金額が明らかに高くなっていることに衝撃を受けました。特に周囲の家庭と比べて節約しているつもりでも支出が増えており、『これ以上削れる部分が少ない』と感じた時に、家計の厳しさを強く実感しました」といいます。
副業やスキル向上による収入増加を検討そんな中、男性はどのように家計を管理しているのでしょうか。生活のやりくりのポイントを聞きました。
「まとめ買いによる無駄な外出の削減や、特売日を狙った購入を徹底しています。また、電気代の削減のために使用していない家電の待機電力を減らし、エアコンの設定温度も見直しています。さらに、ポイント還元率の高い決済方法を活用し、支出の中で少しでも実質的な負担軽減を図っています」
知恵を絞って物価高から家計を守っている男性ですが、将来についてはどのように考えているのでしょうか。
「このまま物価高が続けば、5年後には生活コストがさらに増加し、可処分所得が大きく圧迫されると考えています。10年後には老後資金の確保にも影響が出る可能性があり、将来への不安は大きいです。一方で、収入源の多様化や支出管理を強化することで、安定した生活基盤を維持できる状態にはしておきたいと考えています」
現在の生活だけではなく、今後の生活にも気を配る堅実さがうかがえます。
最後に、この苦しい状況を打破するために何が必要だと思うか、国や社会に求めることや、自分自身が現状を変えるために検討していることを聞きました。
「国や社会には、エネルギー価格や食品価格の安定化に向けた政策や、実質賃金の上昇につながる仕組みづくりを求めたいです。個人的には、副業やスキル向上による収入増加を検討しています。加えて、固定費の見直しや投資による資産形成も進め、長期的に家計の耐久性を高めていく必要があると考えています」
＜調査概要＞
物価高で一番苦しいと感じることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：76人、女性：173人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)