この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【黒い画面はもう不要】Claude Code(クロードコード)デスクトップアプリ入門｜導入方法・主要機能の使い方・活用事例をやさしく解説！」を公開した。Anthropic社のAIエージェント「Claude Code」のデスクトップアプリの導入方法と活用事例を紹介し、プログラミング初心者でも手軽にアプリ開発ができる方法を解説している。

動画ではまず、2026年春のアップデートにより、視覚的にわかりやすいデスクトップアプリが大きく進化したことを説明。これにより、プログラミングが得意でない非エンジニアにとっても最適なインターフェースになったと語った。利用には月額22ドルのProプランなどの有料プランへの加入が必要で、公式サイトからアプリをダウンロードしログインすることで開始できる。

主要機能として、UIのカスタマイズが可能な「設定」、専門知識や他アプリとの連携を可能にする「スキル・コネクタ・プラグイン」、アプリや動画を生成する「チャットフォーム」、特定の時間に自動でタスクを実行する「ルーティン」の4つを解説。実際の活用事例では、チャットに「モバイル環境で動くパーソナルアプリを作って」と指示を出すだけで、AIが自動で設計図を作成し、ブラウザ上で動くアプリを完成させる様子を実演した。一方で、ローカル環境で機能を使用する際は「意図しないファイル操作が起こり得るリスクを理解した上で使う必要がある」と注意を促している。

「黒い画面はもう不要」という言葉の通り、直感的な操作が可能になったClaude Code。最新のAIツールを取り入れることで、誰でも簡単に高品質なコンテンツを生み出す第一歩となるだろう。

YouTubeの動画内容

00:00

はじめに：Claude Codeデスクトップアプリの進化
01:36

第一章：デスクトップアプリの概要と使い方
04:36

第二章：デスクトップアプリの主要機能
11:14

第三章：デスクトップアプリの活用事例

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